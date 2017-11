96 CONDIVISI Condividi Tweet

Domenica In torna il 3 dicembre e modifica la sua formula. Dopo le polemiche legate ai bassi ascolti, i vertici di Viale Mazzini hanno preso una settimana di pausa per elaborare una nuova strategia.

Il 26 novembre lo storico programma di Rai 1 non è andato in onda per lasciare spazio al Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi. Secondo Il Fatto Quotidiano, la stessa sorte sarebbe dovuta capitare domenica 3 dicembre, stavolta per non meglio specificati “eventi sportivi”. Rivelazione sbagliata, perché la trasmissione riprenderà proprio il 3 con una serie di novità.

Come già anticipato, Domenica In cambia formula per arginare il flop totale. È la Rai stessa a spegnere i rumors su una possibile soppressione del contenitore domenicale condotto dalle sorelle Cristina e Benedetta Parodi. Il programma tornerà regolarmente in onda il 3 dicembre. Nessuna sospensione di due settimane, che a Viale Mazzini hanno prontamente bollato come “una nuova fake news”.

Ferma al palo dell’11% di share, la trasmissione punta a invertire la rotta con una serie di correttivi. Alcuni si erano già visti all’opera nel corso dell’ultima puntata. Più spazio alla Cristina Parodi giornalista e volto familiare del talk, meno a tutto il contorno. Vale a dire Claudio Lippi, Andrea Panatta e il duo Lillo e Greg.

Domenica In torna il 3 dicembre: ecco le novità

Nel team di autori è entrata Tiziana Martinengo, che ha alle spalle programmi di successo come L’Eredità, L’Isola dei Famosi, X-Factor e Stasera Casa Mika. Ma il cambiamento più sostanziale riguarda proprio Benedetta Parodi, la più criticata delle sorelle. Al rientro il 3 dicembre, gli autori stanno lavorando ad una rubrica in cui l’esperta di Bake Off Italia dovrebbe portare il pubblico di Domenica In in esterna. Come rivelato da Davide Maggio, Benedetta sarebbe pronta per andare a cucinare nella cucina di un personaggio famoso. Servirà a rendere il piatto più appetitoso?