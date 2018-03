1 CONDIVISI Condividi Tweet

Domenica Live è ad un bivio. Il contenitore domenicale di Canale 5 vive un dualismo che spacca i vertici Mediaset. Da una parte domina gli ascolti del daytime pomeridiano (la media è sempre tra i 2.5 e i 3.5 milioni di spettatori, con share che oscilla tra il 13 e il 20%), dall’altra si nutre di personaggi-feccia che alimentano la netta percezione di televisione spazzatura. È proprio questa situazione che ha generato maretta nei corridoi del Biscione. La spinta della dirigenza sembrerebbe indirizzare gli autori ad una forte voglia di cambiamento.

Domenica Live: ascolti al top, qualità meno

Giuseppe Candela, dalle colonne di Dagospia, rivela che Barbara D’Urso potrebbe essere messa da parte nella prossima stagione. Al suo posto, una scelta coraggiosa, intrigante e finalmente diversa: Myrta Merlino. La regina degli ascolti di La7, dal 2011 al timone di L’aria che tira, ormai non è più una rivelazione. Con il suo programma affronta politica, tasse, lavoro, pensioni, casa e mutui sempre al servizio degli spettatori. Napoletana trapiantata a Roma e mamma di tre figli, Merlino dal 2009 è uno dei volti più amati della rete di Urbano Cairo, sempre occupandosi di divulgazione economica e politica.

Domenica Live: 2018 di cambiamenti?

“La conduzione di Myrta Merlino è generalista, più calda delle Annunziata, Panella o Bortone”, scrive Candela su Dagospia. “Prossemica e dizione non perfetti ma comuni. Non a caso Mediaset ci aveva messo gli occhi per la prima parte della domenica…”. L’indiscrezione del giornalista, quindi, farebbe pensare ad un cambio della guardia fra Barbarella e la giornalista e conduttrice. Una mossa, a quanto pare, voluta dalla stessa D’Urso, che vorrebbe sperimentare qualcosa di nuovo, magari un reality in prima serata. In tal senso, la strategia di Mediaset per la domenica è precisa: più informazione, meno momenti trash come Luisa Corna e il suo amore giovane o Eva Henger e il canna-gate.