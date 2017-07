0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una vita rubata per sempre – quella di Ilaria – e un’altra distrutta: le parole di Domenico Diele in carcere lasciano intendere quanto l’attore di ACAB stia facendo i conti con la sua coscienza e la responsabilità della tragedia che ha causato.

Aggiornamenti sul caso Diele

In attesa dell’arrivo del braccialetto elettronico, la star del piccolo e grande schermo italiano si trova infatti dietro le sbarre, come ordinato dal gip che, una volta venuto a conoscenza degli esami tossicologici e delle dinamiche dell’incidente, ha voluto essere intransigente sugli Domenico Diele agli arresti domiciliari: bisogna necessariamente aspettare il circuito di microchip che sorveglia l’imputato.

A riportare le prime parole di Domenico Diele in carcere è La Repubblica,che “Quando sto al buio, in cella, risento la scena dell’impatto. Continuamente mi tormenta il fatto che su quella autostrada, dove era tutto scuro, io no ho visto quella donna”. Disperazione e tormento: l’attore verrà presto prelevato e trasposto presso la casa di Suano.

Domenico Diele in carcere: le tragiche parole dell’attore

Il suo sfogo è molto drammatico; la sua carriera, il suo percorso, il suo futuro, tutto al momento è messo fortemente in discussione. Dal dietro le sbarre l’attore ricorda al pubblico che è stata una tremenda fatalità: “Non fate come me. Non pensate che la droga sia una cosa da niente. Anche se io so che l’incidente maledetto non è successo per quello”.