Continua la drammatica questione legale che vede protagonista il giovane attore apparso in Don Matteo, 1992, 1993 e ACAB: dopo alcuni ‘problemi tecnici’ arriva la conferma che Domenico Diele va agli arresti domiciliari. Così aveva sentenziato il gip, trattenendolo in prigione a Salerno nell’attesa che arrivasse il braccialetto elettronico.

Domenico Diele va agli arresti domciliari: ecco come si sta evolvendo il caso del terribile incidente

Lo scorso 24 giugno l’attore ha investito è uccisola 48enne Ilaria Dilillo, e da allora sono molteplici le ‘confessioni’ che ha fatto in sede di processo. Ha ammesso tutto, anche se ha dichiarato di avere un vuoto mentale riguardo il momento esatto dell’impatto e – particolare più importante – ha negato che sostanze stupefacenti abbiano potuto influire sulla sua soglia d’attenzione al volante.

A detta sua e del suo team legale è stato un comune momento di distrazione dovuto allo schermo dello stereo-cd della sua auto, o forse di un sms sul cellulare. Eppure i primi risultati farmacologici avevano riscontrato tracce di cannabinoidi e oppiacei – senza contare che la velocità a cui guidava superava i 130 all’ora.

Il particolare che fa infuriare il web

Parte del web è semplicemente infuriato che Domenico Diele va agli arresti domiciliari, ma la verità è che l’attore è semplicemente in attesa di essere processato: un ultimo particolare, tuttavia, rende l’atmosfera ancora più tesa. Dopo aver richiesto un secondo esame tossicologico, lo stesso Diele non si è fatto trovare disponibile, decidendo di rasarsi i capelli a zero e rendendo, dunque, impossibile, prelevare un campione per analizzare i follicoli piliferi e risalire a tracce di droghe leggere o pesanti.

Dopo le ultime parole di parole di Domenico Diele in carcere e il successivo ritorno a casa della nonna a Roma, non resta altro che aspettare l’evolversi della vicenda legale: c’è chi dice che l’attore rischia 16 anni per il tipo di reato commesso.