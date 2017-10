243 CONDIVISI Condividi Tweet

L’indiscrezione arriva da Davide Maggio: Don Matteo 11 al sabato per risollevare gli ascolti di Rai 1? La suggestione, secondo il giornalista tv, deriva dai pessimi ascolti dell’ammiraglia. L’ennesima Caporetto è arrivata nel fine settimana del 28 e 29 ottobre.

Prima la mazzata assestata da Maria De Filippi. Il suo Tu sì que vales ha stracciato la concorrenza di Celebration. Importante lo stacco tra le due trasmissioni: lo show di Canale 5 ha totalizzato 5.453.000 spettatori (28.8% di share), mentre il varietà di Rai 1 si è fermato a 2.466.000 telespettatori (11.9% di share). La domenica non è andata meglio, anzi.

Canale 5 ha stravinto infatti anche la prima serata di domenica 29 con la fiction di Gianni Morandi, L’isola di Pietro (18.1% di share, 4.486.000 spettatori). Su Rai 1 c’era il film Confusi e felici (8.4% di share, 1.639.000 spettatori), che ha sostituito Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. Fazio e Littizzetto torneranno il 5 novembre, ma dal 12 novembre avranno un avversario in più: Massimo Giletti e il suo nuovo programma su La7.

Una situazione che ai vertici di Viale Mazzini non va proprio giù. E ora, per il prime time più prestigioso della settimana, Rai 1 starebbe per proporre la soluzione più radicale: la fiction. Secondo Maggio, la Rai avrebbe fatto una clamorosa richiesta di spostamento al sabato a Fazio. Il conduttore, però, avrebbe prontamente e giustamente rifiutato.

Don Matteo 11 al sabato per risollevare Rai 1?

In realtà, appresa la notizia, l’entourage del presentatore ligure ha subito smentito. “La notizia pubblicata è totalmente priva di fondamento. Nessuno ha mai proposto a Fazio di andare in onda il sabato”, si legge in una nota.

Resta, quindi, l’ipotesi più accreditata: una fiction di punta che occupi con forza le prime serate di gennaio e febbraio 2018. Ovviamente in attesa del ritorno di Ballando con le Stelle, unica certezza del palinsesto del sabato sera. Il talent condotto da Milly Carlucci, però, è previsto in primavera in modo da evitare lo scontro con C’è posta per te e andando alla sfida diretta con Amici. La voce dai corridoi di Viale Mazzini è chiara: serve un titolo forte. A gennaio sarà pronta l’undicesima stagione di Don Matteo: sarà questo il punto di svolta per rimettere in senso un prime time disastroso?