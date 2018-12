56 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutto ha una fine, anche le fiction Rai più amate. Don Matteo 12, infatti, sarà l’ultima stagione della serie tv in onda sul primo canale della tv di Stato e che va avanti dal 2000. Protagonista di quest’avventura è Terence Hill, ex cowboy che oggi, per l’ultima volta, sta per vestire i panni del prete più famoso e amato d’Italia.

Addio a Don Matteo 12: l’annuncio di Nathalie Guetta

A svelare la notizia di quest’ultima stagione di Don Matteo è Nathalie Guetta, la simpatica perpetua Natalina della fiction: “Tutti lo sanno ufficialmente. La dodicesima sarà l’ultima stagione di Don Matteo. Così interpreterò per l’ultima volta Natalina, un personaggio che mi ha dato molto e al quale ho dato molto“.

Per il momento l’ufficio stampa Rai non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, lasciando i fan del programma nel dubbio. Forse Nathalie si riferiva solo alla presenza del suo personaggio nella serie? Una cosa è certa: il biondo prete dagli occhi di ghiaccio mancherà proprio a tutti.

Cosa farà Terence Hill dopo Don Matteo?

Viene lecito domandarsi cosa farà l’ex compagno cinematografico di Bud Spencer dopo aver terminato le riprese della serie tv di Rai 1. Forse non tutti sanno che Terence Hill è recentemente tornato al cinema con Il Mio Nome è Thomas. Zaino in spalla e motocicletta sempre pronta, in questa pellicola si parla del viaggio on the road di Thomas, appunto, tra Spagna e Italia. A rovinare l’itinerario, però, ci sarà Lucia, ragazza conosciuta sulla sua strada che dovrà essere protetta da 2 delinquenti. In tv, invece, vedremo ancora Hill in A un Passo dal Cielo. Insomma, non c’è riposo per Terence, icona del cinema e della tv italiana che ha fatto ridere, emozionare e sognare milioni di italiani.

