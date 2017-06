530 CONDIVISI Condividi Tweet

Una bellissima notizia per i fan di Terence Hill: con un clamoroso volo oltreoceano, ecco che Don Matteo conquista il Giappone!

Il volo transoceanico della fiction con Terence Hille Nino Frassica

È proprio così: le avventure del prete in bicicletta non si limiteranno più all’audience italiana, bensì si spingeranno verso nuovi orizzonti: “Ohayou Gozaimasu” dirà infatti adesso l’amatissimo attore protagonista, anzichè “Buongiorno!“, e così i suoi celebri co-protagonista, primo tra tutti Nino Frassica. Le puntate, infatti, saranno doppiate o sottotitolate tutte nella lingua del sol levante, e per la prima volta verranno esportate nel continente orientale.

Uno straordinario successo per la fiction, che sarà trasmessa su un canale tutto suo intitolato ‘Mistery’. Quello che rimarrà però invariato sarà la sigla, le atmosfere e le storie italiane del soggetto, che da ben 10 stagioni ha fidelizzato il pubblico nostrano. Funzionerà questa sfida in cui Don Matteo conquista il Giappone?

Don Matteo conquista il Giappone: la grande news che fa da contrasto al malcontento per i tagli di cast della stagione 11

Magari proprio perché si tratta di un’ambientazione e una cultura tanto distante dagli interessi del popolo nipponico, il prodotto TV è stato giudicato pronto per questo sensazionale lancio estero. Un bel colpo messo a segno, che fa parlare ancora una volta i fan della serie TV, che negli ultimi tempi hanno dovutto affrontare alcune novità di Don Matteo 11 non di particolare gradimento.

Una su tutte: l’abbandono di Simone Montedoro dal cast.