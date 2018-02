59 CONDIVISI Condividi Tweet

In onda entrambi il giovedì in prima serata, Don Matteo e Le spose di Costantino sono due tra i programmi di punta dei palinsesti Rai 2017-2018 . Durante la sfida del 1 febbraio, è venuto fuori un primo risultato di ascolti che comincia a determinare – probabilmente – l’andamento del nuovo reality condotto da Della Gherardesca.

Don Matteo e Le Spose di Costantino: chi vince la gara di ascolti tra le due prime serate del giovedì?

Il nuovo format, una sorta di docu-reality con protagoniste Paola Ferrari, Elisabetta Canalis, Eleonora Giorgi e Valeria Marini, ha avuto una partenza non particolarmente memorabile: giovedì 1 febbraio è riuscito, infatti a totalizzare appena il 2-3% di share.

Tra le criticità del programma, Aldo Grasso (Corriere della Sera) ne identifica alcune in particolare: “Non si capisce bene se il format sia debole (una sorta di Turisti per caso con risvolto antropologico) oppure se la scelta delle mogli si sia rivelata oltremodo fragile. Costa è ormai una risorsa della tv e forse sarebbe il caso di tutelarlo, di adattargli o creargli format che ne esaltino l’ironia, l’intelligenza e la capacità di rapportarsi in contesti diversi. Ma è l’insieme che è un po’ deludente, le sue spose non si sono dimostrate all’altezza. Il docu-reality è un genere molto scritto (magari solo attraverso il montaggio del girato), ma se il materiale è modesto, se le storie mancano di protagonisti è impossibile trarre qualcosa di coinvolgente”.

Il fatto, naturalmente, che l’amatissima fiction Don Matteo e le Spose di Costantino siano ‘rivali’ non gioca a favore del nuovo reality. Le prime puntate dell’11esima stagione delle avventure di Terence Hill in vesti sacre hanno infatti raggiunto 6.704.000 spettatori pari al 28.2% di share. Un risultato eccezionale, basti pensare che ha battuto anche il campione Checco Zalone, in onda su Canale 5 con ‘Che Bella Giornata’.

‘Il programma è bello e pieno di cose, ma lo spunto è esile’

Un’altra ragione per il difficile esordio del docu-reality di della Gheardesca ha provato a cercarla Dipollina su Repubblica: “Alla fine, Costantino della Gherardesca ha richiamato i seguaci di Pechino Express i quali però hanno visto che non era niente di simile e se ne sono andati. E gli altri che temevano una deriva del reality da viaggio, e da sbarco, non si sono nemmeno presentati. Invece, il programma è bello e pieno di cose, intenzioni, spunti light ma godibili, turismo evoluto. Il finto matrimonio, ogni volta con una famosa signora, è giusto per innescare la trama, che vede l’improbabile coppia visitare posti lontani e sostituirsi a neo-coppie del luogo vivendone la vita. Spunto anche qui esile, ma che viene arricchito da un intenso lavoro in post-produzione”.

