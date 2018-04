32 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre Silvia Provvedi “non gli ha ancora detto sì” alla proposta di nozze, vengono fuori le durissime dichiarazioni di Don Mazzi contro Fabrizio Corona a seguito dell’esperienza che li ha fatti incontrare.

Don Mazzi contro Fabrizio Corona: le durissime dichiarazioni dopo l’esperienza dei servizi sociali

Percorsi di reinserimento e missioni sempre più ardue da compiere per il “prete ribelle” (così soprannominato proprio per le sue idee spesso reazionarie e controverse). Tra i suoi ‘casi’, nel corso degli anni, si è ritrovato ad aver a che fare con molte celebrità e personaggi cari alla cronaca italiana.

Un esempio? Pietro Maso, reo confesso dell’omicidio dei suoi genitori e libero dal 2013. Sul suo conto il sacerdote ha detto: «Era una bestia e non è cambiato per niente. Invece, Milena De Giambattista, una delle ragazze che uccisero la suora in Valchiavenna, è cambiata molto. Le donne cambiano di più, hanno più sensibilità, risorse, presa».

Anche qualche donna, tuttavia, si è rivelata alquanto complessa da affrontare, come Erika De Nardo, matricida: «Le sono stato accanto per dieci anni e non so ancora chi sia. Tutte le volte che abbiamo affrontato il racconto dell’omicidio, iniziava a tremare, andava in choc. Non ho avuto il coraggio di andare avanti perché Vittorino Andreoli mi aveva detto che, a quel punto, lei poteva preferire il suicidio».

Il prete ribelle parla del suo caso ‘senza speranza’: “Non lo voglio più”

Quando si è trovato invece a riflettere su Lele Mora ed il suo pupillo, ecco spuntare le amare considerazioni di Don Mazzi su Fabrizio Corona e il suo ex amico: «Mi hanno fatto perdere tempo. Fabrizio ero convinto di portarmelo a casa, ma si sente la divinità di se stesso. È personaggio anche quando si pente, non c’è niente di autentico in lui. Non lo voglio più». Un giudizio davvero secco e definitivo…