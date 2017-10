0 CONDIVISI Condividi Tweet

Solo poche settimane fa aveva dichiarato il vero motivo per cui aveva deciso di prendere parte al programma condotto da Carlo Conti (e no, non era per recuperare i 500mila euro persi in azioni fallimentari), e adesso la notizia shock: Donatella Rettore fuori da Tale e Quale Show.

Donatella Rettore fuori da Tale e Quale Show? Ecco cos’è successo

La voce è iniziata a circolare durante le prove generali, che solitamente hanno luogo il giovedì. In quest’occasione tutti i partecipanti si vestono, si truccano, si preparano e si esibiscono come se ci fosse il pubblico e le telecamere accese per la diretta. Insomma, come se fosse una vera puntata.

Sono state alcune fonti interne a far nascere il sospetto che presto gli spettatori dovranno rassegnarsi all’idea di vedere Donatella Rettore fuori da Tale e Quale Show. Il motivo è presto detto: la cantante, a differenza del resto del cast, non si è presentata alle prove della sua esibizione, che questa settimana consisteva nel vestire i panni di Ornella Vanoni.

A spiegare il motivo di questa misteriosa assenza arriva un post sul profilo ufficiale Twitter dell’artista, una frase che conferma ogni dubbio: la concorrente si ritira, sabato non la vedremo esibirsi ed è assolutamente improbabile che rientri in gara in un secondo momento.

Ufficiale: la Rettore si ritira, il problema è di salute

“Infezione virale grave ai reni e alle vie respiratorie, questo il motivo, grazie“, scrive la celebre icona anni ’80 italiana, annunciando pubblicamente la sua sparizione dalle scene. Sgomento e solidarietà tra i commenti del post: in molti rimpiangeranno la sua assenza e, soprattutto, sono dispiaciuti per i suoi problemi di salute.

“Ci hai regalato comunque una bellissima performance – le scrive una fan – Ora devi pensare solo a te, alla tua salute e riprenderti. Pazienza per l’eventuale ritiro dal programma. Sono stato felice di averti visto Live lo scorso sabato. Forza! “