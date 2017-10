1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il doppio senso di Magalli a Laura Forgia nel corso della puntata dei Fatti vostri di giovedì 12 ottobre è diventato subito virale. Il conduttore, battutista inossidabile (fino a sfiorare la volgarità), non si è lasciato sfuggire l’occasione per mettere in imbarazzo la sua nuova compagna di studio.

Lauretta e Giancarlino, come si chiamano i due con affetto, non sono nuovi a situazioni del genere. Laura Forgia e Giancarlo Magalli erano già stati protagonisti di un episodio spiacevole che aveva spopolato sul web. In quel caso c’era di mezzo il “Comitato”, che ha sgridato fino alle lacrime la showgirl. Stavolta s’è messo in mezzo il padrone di casa della trasmissione.

Durante una telefonata da casa, la concorrente era chiamata a scegliere tra vari premi proposti. La coppia ha subito avanzato l’offerta di una normalissima collana e l’ex professoressa dell’Eredità l’ha prontamente avvicinata alla telecamera.

Tutto tranquillo, se non fosse che prima di farlo abbia posto la domanda che ben si presta al più classico dei doppi sensi equivoci: “Posso fargliela vedere?”.

Il doppio senso di Magalli a Laura Forgia: stracult

Il solito, marpione ed intrepido Magalli ha subito raccolto l’ingenuità (servita su un piatto d’argento) e ha commentato: “Nel senso buono… ovviamente”. A quel punto, è intervenuto il Comitato, ovvero Michele Guardì: “Signor Magalli, o lei lavora per Blob…”, fino alla chiusura con risate di piazza.

Non contento del siparietto, poco dopo, Giancarlo è di nuovo tornato sull’argomento. Mentre Laura era impegnata a riporre un oggetto sullo scaffale, Magalli ha commentato: “Non la inquadrate da dietro…” con ennesimo ‘altolà’ del regista della trasmissione. A chiosare tutta la vicenda ci ha pensato infine il presentatore stesso con la massima: “Non vi fidate di me voi donne e poi vi pentite”. Ad Adriana Volpe saranno fischiate le orecchie. La puntata “incriminata” è disponibile a questo link di RaiPlay.