Dori Ghezzi su Principe Libero ha sempre avuto le idee chiare: questo progetto andava fatto. Soprattutto per le nuove generazioni. All’anteprima al Teatro Duse di Genova, organizzata prima del passaggio televisivo del biopic dedicato a Fabrizio De André con quasi 500 studenti provenienti da scuole di tutta la regione, la cantante si è lasciata andare all’emozione.

“Sono emozionata e felice perché questo film farà conoscere per la prima volta a molti giovani quello che è stato Fabrizio” ha raccontato. “Alcuni di loro sentiranno la necessità di approfondire il suo messaggio e questo è il vero significato e successo di questa iniziativa”.

Un autentico successo il docufilm andato in onda su Rai 1, capace di superare anche le polemiche. Appena arrivato online, infatti, era stato subito contestato il trailer di Principe libero. Soprattutto dai genovesi, che avevano criticato l’accento del protagonista Luca Marinelli. Dopo l’uscita-evento al cinema con Nexo Digital e la prima parte trasmessa il 13 febbraio, nel capoluogo ligure ha prevalso la commozione, complici proprio l’interpretazione e lo sviluppo del personaggio fatto dall’attore romano.

Prima della proiezione al Teatro Duse, sono saliti sul palco, insieme a Dori Ghezzi, alcuni attori del film tra cui Davide Iacopini, nel ruolo del fratello di Faber, Mauro, Gianluca Gobbi nel ruolo di Paolo Villaggio, Simone Costa nel ruolo del figlio Cristian e gli sceneggiatori Francesca Serafini e Giordano Meacci.

Le parole di Dori Ghezzi su Principe Libero

Tra le scene più emozionanti per Dori Ghezzi c’è quella sulla spiaggia di Boccadasse, ma di grande importanza è soprattutto il messaggio di libertà che emerge dal film. “Attraverso la libertà si riesce a dare importanza alla parola, che è più forte di qualunque arma” ha detto Ghezzi. “Se Fabrizio mi ha tradito lo ha fatto con questa città. Diceva sempre Genova è mia moglie e non potevo nemmeno essere gelosa”.

Ad interpretarla nel biopic è stata Valentina Bellè, già ammirata nei panni di Yara nella fiction fantasy Sirene. “Dori mi ha accolta a Milano con grande generosità” ha rivelato l’attrice a Elle. “È una donna veramente tosta, forte e sensibile, tutt’ora di una bellezza incredibile: ci metterei la firma, a diventare come lei. Era sempre sul set, e non è una che te lo manda a dire, se qualcosa non le sta bene. Mi sono messa il cuore in pace sul fatto che non sarei mai diventata veramente lei, e mi sono concentrata sul restituire la sua essenza, fatta di libertà e dignità”.