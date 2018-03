62 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo aver annunciato che condurrà il Grande Fratello Nip arriva anche l’inaspettata notizia del ritorno della Dottoressa Giò con Barbara d’Urso: chi si ricorda della presentatrice nei panni di Giorgia Basile?

Ritorna la Dottoressa Giò con Barbara d’Urso: insieme a lei una guest star direttamente dal mondo di Grey’s Anatomy

Non molti ricordano il passato da attrice di ‘Maria Carmela d’Urso’: la sua carriera inizia nell’82, anno in cui ha debuttato al cinema con la pellicola Erba selvatica di Gianfranco Campigotto, a cui seguirono Blues metropolitano di Salvatore Piscicelli e Vogliamoci troppo bene di Francesco Salvi (1989). Nel 1995 il primo film in cui veste i panni della ginecologa Giò, che ben presto diventa una serie ad episodi e si prolungua per due stagioni su Rete Quattro. Ecco una clip per rinfrescare la memoria:

Il dettaglio sensazionale di questo ritorno sul piccolo schermo della Dottoressa Giò con Barbara d’Urso (oltre al cambio d’abito della presentatrice, dopo tanti anni di lontananza dal mondo della recitazione) è, tuttavia, la possibilità di vedere al suo fianco una star molto cara ai medical drama: Patrick Dempsey, il bel dottore di Grey’s Anatomy!

Questa la dichiarazione riguardo l’argomento rilasciata dalla presentatrice di Domenica Live: “So di certo che la sceneggiatura della nuova serie è quasi ultimata. Su Dempsey però non ho notizie certe”.

I prossimi impegni della presentatrice di Domenica Live: presto la vedremo anche in pista, ospite d’eccezione di Milly Carlucci?

Un indizio ed una speranza. E nel frattempo, altri appuntamenti per Carmelita d’Urso, come quello altamente probabile di Ballando Con Le Stelle:

“È la verità che mi sia arrivato l’invito, mi è stato fatto in diretta da Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci. L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato. Tutti sanno che la danza è una mia grande passione… Vedremo.”