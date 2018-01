1 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesco Arca dopo Sacrificio d’amore si è subito rimboccato le maniche. L’attore, uno dei più amati dal pubblico femminile, vuole riscattarsi in seguito al flop della fiction di Canale 5. Il dramma in costume con Francesca Valtorta e Giorgio Lupano è arrivato al capolinea ben prima della sua naturale conclusione.

L’ammiraglia Mediaset ha infatti deciso di interromperlo. La puntata in onda mercoledì 10 gennaio 2018 è stata l’ultima, prima di lunga pausa che riporterà sul piccolo schermo a maggio le avventure di Corrado, Silvia e Brando. Un periodo di chiusura stagione in cui l’auditel ha meno incidenza.

Sacrificio d’amore è stato sospeso proprio a causa dei bassi ascolti. Un flop che si è rivelato tale sin dal primo episodio, che ha raccolto appena 2.178.000 telespettatori e il 9,9% di share. I dati si sono dimostrati del tutto insufficienti anche in seguito. Dopo aver sfiorato il picco massimo arrivando all’11%, la serie ideata da Daniele Carnacina per Endemol Shine Italy è addirittura sprofondata all’8.8%.

La sua star, Francesco Arca, aveva investito molto in questo progetto. Il personaggio di Brando Prizzi, aveva raccontato, “è un ruolo che mi ha coinvolto molto a livello umano e lavorativo”. L’ex tronista, tuttavia, non si è perso d’animo. Nel 2018 la sua vita privata e professionale è a una svolta. Innanzitutto perché lui e la compagna Irene Capuano, dopo la nascita di Maria Sole stanno per accogliere un secondo erede. Poi per la sua prossima fiction.

Dove vedremo Francesco Arca dopo Sacrificio d’amore

Arca sarà infatti protagonista di La vita promessa, mini-serie in quattro puntate diretta da Ricky Tognazzi per Rai 1. Francesco affiancherà Luisa Ranieri, interprete di Carmela Carrizzo, una “madre coraggio” che nei primi anni del ‘900 lascia la Sicilia per l’America dove spera di dare ai suoi cinque figli un futuro migliore.

Una “donna alla Magnani”, come l’ha definita Tognazzi all’Ansa, in una fiction che schiera nel cast anche Marco Foschi e Thomas Trabacchi. Lina Sastri indosserà invece le vesti di Assunta Moggi, signora “burbera dall’animo buono”, che a Napoli gestisce un “casino” in cui affitta camere ai “disperati in partenza per New York”.