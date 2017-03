1 CONDIVISI Condividi Tweet

Reduce dal successo di Sanremo, dove con la sua canzone “Fatti bella per te” ha conquistato il favore e l’amore del pubblico, Paola Turci è stata ospite di Barbara D’Urso e si è confidata nel salottino di Domenica Live, raccontando quel drammatico giorno del 1993 che ha cambiato la sua vita per sempre:

Il drammatico racconto di Paola Turci: “Per due anni mi hanno tirato fuori vetri dalla faccia”

“Stavo andando dalla Sicilia alla Campania per un concerto. Guidavo io, unica volta che capitava. Ero in un periodo molto infelice della vita, mi sentivo onnipotente. Ad un certo punto, ho guardato il cellulare, avevo chiamato tutta la mia rubrica. Il telefono si spegneva spesso. Cercavo di caricarlo. Mi sono distratta, guardando in basso, in 10 secondi, ho sterzato, vado a sinistra, sperando si fermasse sul guardrail. Invece, l’auto ha proseguito per 100 metri e si è accartocciata, e sono rimasta incastrata dentro. Mi sentivo la faccia aperta ed il sangue che usciva fuori.. Per due anni, mi hanno tirato fuori i vetri. Ho subito tredici operazioni tra occhio e guancia.”

La voglia di reagire della cantante è stata più forte di qualunque tragedia, e ancora adesso riesce a evidenziare i lati “positivi” di quello che è successo: “Questo incidente mi ha dato la possibilità di cambiare la mia vita, ho fatto quello che volevo. Mi ha ospitato a Milano, ho vissuto con lui, che era già il mio migliore amico.

Dopo l’incidente di Paola: “Avrei dovuto cantare io ‘Almeno tu nell’Universo’

Il drammatico racconto di Paola Turci si conclude poi con un’inedita curiosità: sapevate, infatti, che era stata proposta a lei la canzone “Almeno tu nell”Universo”, che poi è stata cantanta da Mia Martini?

“L’ho rifiutata – ha raccontato – avevo già provinato Bambini che ha vinto il Festival. Ë un capolavoro di canzone. Quando ho saputo che l’avrebbe cantata Mia Martini, con cui ho fatto Sanremo lo stesso anno, sono andata alle prove a vederla. Sono impazzita dalle lacrime di emozioni. È stata immensa.“