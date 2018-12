0 CONDIVISI Condividi Tweet

Due soldati punta su un cast di promesse per colpire al cuore il pubblico. I tre protagonisti del nuovo film di Marco Tullio Giordana sono infatti giovanissimi, a partire da Maria. Ad interpretarla è Angela Fontana, una delle due gemelle (insieme a Marianna) di Indivisibili di Edoardo De Angelis.

Classe 1997, a 21 anni le si sono aperti squarci sul futuro come al suo personaggio. Oltre ai tanti impegni lavorativi, infatti, frequenta il corso di Filosofia all’Università Federico II di Napoli e continua i suoi studi al Conservatorio. Prossimamente la vedremo sul grande schermo in Like Me Back di Leonardo Guerra Seràgnoli e in Lucania di Gigi Roccati.

Due soldati cast giovane e intenso

Sasà, il ragazzo al centro della storia che fa la scorta ai camion che trasportano la droga, ha il volto di Daniele Vicorito. Apparso in passato in Un posto al sole, La squadra e Gomorra 2, Daniele è al suo primo ruolo importante. Una chance che sa di riscatto: nel 2005, Vicorito è stato davvero arrestato per detenzione e spaccio di droga.

Enzo, il compagno di Maria che fa il militare in Afghanistan, è invece interpretato da Dario Rea. Anche lui all’esordio assoluto in tv: Dario è diplomato presso l’Accademia del Teatro Stabile Nazionale di Napoli e ha sempre calcato le assi del palcoscenico. Dopo il film è tornato subito al teatro, nel cast di Fat Pig, pièce di Neil LaBute per la regia di Alfonso Postiglione.

Due soldati film con attori promettenti ed esperti

Il resto del cast è infine composto da grandi attori napoletani. Ci sono Bianca Nappi, Rosario Sparno, Rosalba di Girolamo, Walter Lippa, Peppe Lanzetta. Inoltre c’è Antonio Pennarella in una delle sue ultime apparizioni: l’attore, malato da tempo, è morto a 58 anni lo scorso 24 agosto.

La trama di Due soldati è un’odissea d’amore e speranza nel cambiamento in un terra di camorra corrotta come l’hinterland casertano. Ecco quando va in onda il film su Rai 1.