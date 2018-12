0 CONDIVISI Condividi Tweet

Quando va in onda Due soldati di Marco Tullio Giordana? Finalmente questa domanda ha una risposta: venerdì 14 dicembre. Ci è voluto più di un anno per vedere il nuovo film del regista di La meglio gioventù.

Un percorso travagliato quello che ha portato sul piccolo schermo questo tv movie scritto da Maurizio Braucci, Ludovica Rampoldi e Massimiliano Virgilio.

Due soldati quando va in onda il film

Due soldati è stato presentato in piazza Grande al Festival di Locarno 2017, dove il regista è tornato 37 anni dopo il Pardo d’oro vinto nel 1980 con Maledetti vi amerò. Il film era poi stato annunciato tra gli appuntamenti dell’autunno 2017 di Rai Fiction.

Se In punta di piedi di Alessandro D’Alatri e In arte Nino di Luca Manfredi hanno trovato la loro collocazione in palinsesto, il film di Giordana ha avuto destino diverso.

Dopo i passaggi alla tredicesima edizione delle Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse e alla trentesima edizione del Festival du Cinéma Italien de Bastia, del film se ne erano perse le tracce.

Due soldati film di Giordana arriva finalmente in tv

Un vero peccato, soprattutto perché Giordana, come ha raccontato, ha girato in un territorio particolare come l’hinterland casertano e si è lasciato guidare dai suoi giovani interpreti, “dalle loro esperienze e aspettative”.

“Le riprese in Afghanistan, impossibili senza la collaborazione delle nostre Forze Armate, hanno creato una strana correlazione fra due territori diversissimi”, ha spiegato il regista. “Ogni giorno veniva da chiedersi cosa sarebbero quei luoghi incantati senza la morsa del crimine e della guerra”.

La trama e il cast di Due soldati promettono un lavoro che racconterà una Napoli altra rispetto alla solita “Napoli dei criminali”. L’appuntamento è per venerdì 14 dicembre in prima serata su Rai 1. Uno slot che l’ammiraglia Rai dedica al grande cinema dopo la fine di Tale e Quale Show.