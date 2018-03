124 CONDIVISI Condividi Tweet

È arrivata la Felicità cambia giorno: una scelta azzardata da parte della Rai, soprattutto per la scelta della prima serata. La fiction con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi sta faticando a decollare con gli ascolti, e scomparirà dal palinsesto di Rai Uno il martedì sera. Ecco dove e quando la vedrete riapparire:

È arrivata la Felicità cambia giorno e canale: i motivi della decisione Rai

Una media che non stupisce, nonostante un inizio discreto. Le avventure dei due affascinanti protagonisti non sono riuscite a conquistarsi la fetta di pubblico sufficiente a far contenta l’azienda di Viale Mazzini. Ecco perché arriva la comunicazione – tramite gli account ufficiali della fiction – di uno spostamento delle puntate che non riguarda solo il giorno settimanale, bensì anche la rete di messa in onda.

Niente più martedì: la prossima puntata andrà in onda sabato su Rai2, anziché sulla rete ammiraglia. Una manovra non facile da eseguire e, soprattutto, dagli esiti incerti: gli spettatori italiani sanno bene, infatti, che il sabato sera è teatro di guerra di ascolti tra Ballando con Le Stelle di Milly Carlucci e C’è Posta Per Te di Maria De Filippi.

I motivi della scelta e le aspettative dopo il cambiamento

Il rischio, dunque, è che se È arrivata la felicità cambia giorno per migrare al week end, dovrà vedersela con due rivali molto potenti. D’altro canto, tuttavia, la strategia potrebbe essere quella di portare più acqua al mulino dell’emittente di Viale Mazzini: dato che lo show di Queen Mary continua a primeggiare negli ascolti, con la fetta di pubblico che rimarrà fedele alla fiction con Santamaria e Pandolfi, i risultati potrebbero riportare la maggioranza Auditel in casa Rai.

In ultima analisi, chiaramente, potrebbe anche esserci la possibilità che abbandonando la fascia infrasettimanale le avventure dei due amanti riprendano vigore e rappresentino parte della valida offerta televisiva di una serata in relax, quale quella del sabato sera.

Staremo a vedere! Appuntamento, dunque, al 17 marzo su Rai2.