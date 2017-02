1 CONDIVISI Condividi Tweet

Edicola Fiore, la rassegna stampa più divertente e irriverente della tv e del web, tornerà da marzo su SkyUno e Tv8 per un nuovo ciclo. O almeno dovrebbe. Già, perché il programma di Fiorello rischia di slittare. E il motivo è semplice: mancano i permessi. Assurdo, ma è così. Ne hanno parlato durante la diretta Facebook di mercoledì Fiore e Stefano Meloccaro.

“Siamo a Roma e non è facile ottenere dei permessi. Li avete voluti i Cinque Stelle?”, ha ironizzato Rosario. “Scherziamo, ma davvero stiamo aspettando i permessi”, ha aggiunto Meloccaro, ex animatore nei villaggi Valtur come il suo compare. Collegato da Montecarlo, “l’ossuto” giornalista di SkySport ha chiesto se fossero arrivate buone notizie dal Comune di Roma. “Nulla, ancora”, gli hanno risposto dall’altra parte dell’iPad.

Edicola Fiore a rischio?

Fino a poco tempo fa, la trasmissione veniva realizzata in diretta dal bar Ambassador, in zona Corso Francia. Lo “studio”, se così si può definire, era stato costruito nella parte esterna del bar, sul marciapiede. I permessi servono per quello? O gli autori hanno pensato ad un clamoroso cambio di location? Attendiamo marzo per saperlo. Nel frattempo, il mattatore più amato dagli italiani continua a spopolare sui social: le sue dirette Facebook fanno 2-300 mila visualizzazioni quotidiane.