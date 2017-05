9 CONDIVISI Condividi Tweet

Conclusa la diretta del Concertone del Primo Maggio, Edoardo Bennato attacca la Rai e fa scoppiare la polemica. Il cantautore napoletano ha usato Facebook per lanciare una pesante accusa nei confronti dei vertici di Viale Mazzini, colpevoli durante la messa in onda su Rai3 di aver interrotto con la pubblicità la sua performance mentre eseguiva l’ultima canzone prevista in scaletta.

“Durante l’esecuzione dell’ultimo brano, ‘Meno male che adesso non c’è Nerone’, la Rai ha deciso di interrompere in modo brutale la trasmissione, mandando in onda la pubblicità e riservando un trattamento inaccettabile a Edoardo, alla sua band e ai telespettatori”, ha scritto l’ufficio stampa del cantante sui social. Il riferimento è al testo della canzone, tratta dall’album “Io che non sono l’imperatore” del 1975, che ascoltata oggi risulta incredibilmente attuale.

Edoardo Bennato attacca la Rai: le sue parole

“A questo punto ci chiediamo il motivo: disguido, disorganizzazione o, magari, censura?”, si legge in chiusura di post. Immediata è arrivata la replica della Rai, che nega ogni accusa di censura: il taglio sarebbe stato dettato da un problema tecnico relativo al blocco pubblicitario previsto in quella fascia oraria. Blocco che si è andato a sovrapporre proprio all’ultimo brano, a causa di un ritardo accumulato in scaletta. “Alle prove il suo set durava circa 16 minuti, durante la diretta è andato oltre i 19 minuti, sforando nel momento del blocco pubblicitario”, ha poi precisato Massimo Bonelli di iCompany, uno degli organizzatori del Primo Maggio. “Quindi non si è trattato di censura o di altro, ma di un fatto tecnico. La Rai non può far saltare gli spazi pubblicitari venduti. Bennato parla di trattamento inaccettabile, ma anche sforare, magari a danno di altri artisti, non è corretto”.