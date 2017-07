1 CONDIVISI Condividi Tweet

Elda Lanza è stata la prima presentatrice della televisione italiana. Era il 1952, aveva 28 anni e curava una rubrica su Grazia. Oggi scrive gialli ironici ed eleganti come lei e insegna storia del costume. Ma il suo primo amore resta il piccolo schermo.

Dalla sua casa di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, ha raccontato in un’intervista al Giornale come in tv ci arrivò per caso. Dopo un’infanzia difficile, abbandonata dai genitori fra i tre anni e mezzo e i nove.

“La Rai chiamò Renato Olivieri (il direttore di Grazia, ndr) e gli chiese: ‘Chi è l’architetto che scrive quei begli articolini di arredamento?’ E lui: Lanza”, ha rivelato. Un merito lo ebbe anche il marito, l’ex pubblicitario Vitaliano Damioli. All’epoca era stato chiamato a recitare in un film ma rifiutò. Quasi per scusarsi, confessò a una agente di romanzi per Grand Hotel che la sua fidanzata era una penna eccezionale.

“Fui spedita a colloquio da Attilio Spiller, allora direttore della tv sperimentale”, ha spiegato Elda. “Arrivo in questo stanzone vuoto, in corso Sempione 27, terzo piano. Lui è laggiù, un signore con una sciarpa bianca. Mi vede e dice: ‘Ma lei è una donna’. Gli parlo, gli spiego che avrei potuto scrivere testi di arredamento… È entusiasta. Dice: ‘Bene, cercheremo una donna bellissima, per andare in video. Lei farà i testi’. Poi dal fondo dello stanzone si alza Franco Enriquez, regista: ‘Io questa la voglio in video perché, quando parla, parla con tutta la faccia. E ha una voce che ti piglia allo stomaco’”.

Elda Lanza, dalla tv ai gialli

“Mi fanno fare 14 provini davanti alle telecamere”, ha aggiunto. “Parlo di qualunque cosa. Dopo il quattordicesimo provino, dalla regia scende un signore alto, bello, chic. Mi chiede: ‘Scusi signora, si intende anche di calcio?’. E io: ‘Non so neanche in quanti si giochi’. Lui: ‘Ah, meno male, se no dovrei cambiare mestiere’. Era Nicolò Carosio, la voce delle radiocronache. Fu molto carino e gentile”.

Da allora ha condotto trasmissioni “per signore” e ha lavorato con maestri come Dario Fo, Walter Chiari e Giorgio Gaber. Come Anna Maria Gambineri, resta uno dei volti più amati della televisione italiana. Quando rimase incinta di suo figlio, lasciò il piccolo schermo, dov’è tornata spesso e volentieri da ospite e opinionista. La tv di oggi la trova “urlata, sgraziata, svestita e anche piuttosto ignorante”. Per questo, da quando ha 87 anni, si è messa a scrivere gialli. Da Niente lacrime per la signorina Olga a Uno stupido errore, editi da Salani, i suoi romanzi hanno avuto un successo travolgente. “Sono arrivata a sette gialli. Ma ne ho già scritti altri quattro: mi sono preparata la vecchiaia…”.