Elena Santarelli con Marco Liorni a Italia Si: è questa l’indiscrezione fatta trapelare da TvBlog. Secondo il sito web, la showgirl sarà protagonista del nuovo programma dell’ormai ex conduttore di La vita in diretta. Italia Sì partirà il prossimo 15 settembre e terrà compagnia al pubblico di Rai 1 ogni sabato pomeriggio dalle 16:45. La trasmissione avrà una formula simil-talent. In una sorta di speakers’ corner, si alterneranno di puntata in puntata persone reali e personaggi noti che, da una pedana, racconteranno le loro storie. I testimoni delle loro vicende saranno non solo gli spettatori ma anche una “giuria” di volti famosi, ribattezzati “i medici del racconto”. Le storie avranno ovviamente al centro argomenti di stretta attualità.

Elena Santarelli con Marco Liorni a Italia Si

Santarelli, protagonista di una vicenda personale molto forte come quella della malattia del figlio Giacomo, sarà tra i talent che racconteranno le loro storie. Curioso che abbia scelto questa trasmissione per parlarne dopo l’intervista a Verissimo, che sarà proprio l’avversario diretto di Italia Sì nella prossima stagione televisiva. “Cercheremo i ‘cuori pulsanti’ dell’Italia mettendo al centro vicende, problemi, soluzioni, desideri, sogni, energie: potremmo definirlo un ‘tales show’”: così Liorni aveva introdotto il suo nuovo esperimento ai follower di Instagram. Elena Santarelli si aggiunge nel cast a Rita Dalla Chiesa, già confermata tra gli esperti della “commissione di medici del racconto” che discuterà e commenterà in studio. Ma non finisce qui.

Italia Si, Marco Liorni assolda Santarelli, Dalla Chiesa e Sloan

Insieme a Dalla Chiesa e a Santarelli farà parte di questo parterre di presenze speciali anche John Peter Sloan, l’autore, attore e insegnante di Instant English. L’inglese “più amato in Italia” è ormai una presenza fissa della nostra tv: in passato è apparso regolarmente ospite in diversi programmi come Amici, Mattino Cinque, Quelli che il calcio e La vita in diretta, condividendo le sue opinioni spiritose su varie tematiche. Ultimamente ha anche doppiato uno dei protagonisti del film Disney Pixar Planes.