12 CONDIVISI Condividi Tweet

Da quando ha raccontato la malattia, le diagnosi e le cure del figlio pubblicamente, i suoi lettori la inondano di messaggi preoccupati, affettuosi e di sostegno: alcuni di questi, tuttavia, rischiano di essere insistenti, lo dimostra il commento in cui Elena Santarelli perde la pazienza e risponde nervosa.

Elena Santarelli perde la pazienza sui social e parla del figlio: “Con Jack siamo sinceri, parliamo della malattia con il suo nome: è molto intelligente”

A farla sbottare l’ennesima richiesta di aggiornamenti quotidiani su Jack, il figlio affetto da tumore di cui la presentatrice si è spesso trovata a parlare su Facebook e Instagram: “Non vorrei essere maleducata ma più volte ho spiegato che non posso rispondere a questa domanda tutti i giorni […] – ha scritto la showgirl – Quando si fa un percorso così con chemioterapie ci possono essere alti e bassi… solo alti o solo bassi… ma non voglio condividerli. Qui, cerco di mostrarvi altro”.

Dopo la breve dichiarazione con cui Elena Santarelli perde la pazienza, il suo discorso si aggiunge un inciso molto determinato ed esplicativo su come, da mamma, ha deciso di gestire questo periodo difficile. Innanzitutto con la serenità: “A casa si chiama così (la chemioterapia, ndr), meglio essere chiari e non dire la bua o la medicina. Jack è molto ma molto intelligente”.

E poi con qualche normale accortezza (“Non è che mio figlio non viene al mare perché sta male e non si può muovere. Semplicemente perché non è ora il luogo adatto”) unita a tanta normalità e…sorrisi: “Quando tutti sanno, sembra che quando rido sia un evento”. Insomma, lottare sì, ma con energia e motivazione: la scelta di aver ‘esposto’ la sua storia personale porta la Santarelli a ricevere di sicuro qualche ‘consiglio non richiesto’, ma di sicuro tutto il supporto che sta ricevendo non può che far bene a questa sua attitudine ottimista verso la malattia di Jack.