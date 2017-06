5 CONDIVISI Condividi Tweet

Eleonora Daniele raddoppia Storie vere. La conduttrice del “programma del mattino che dà voce agli italiani” è stata promossa da Rai 1. In attesa di conoscere i palinsesti della stagione 2017/2018, è filtrata questa voce. Il daytime dell’ammiraglia sarà animato da una vera e propria rivoluzione.

Ex impiegata in banca, Daniele è diventata uno dei volti più apprezzati della fascia mattutina. Sempre in prima linea su prevenzione e autismo da quando ha vissuto la scomparsa del fratello Luigi, la presentatrice e giornalista conquista un pezzo importante di palinsesto.

Il suo Storie vere guadagna anche il sabato pomeriggio di Rai 1. Una modifica sostanziale che si accompagna a quella annunciata della domenica. Se infatti è arrivata notizia della chiusura clamorosa di L’Arena di Massimo Giletti e Cristina Parodi rivoluziona Domenica In con un nuovo format, anche il sabato cambia faccia.

Secondo il Corriere della Sera, la difficile fascia pomeridiana della rete diretta da Andrea Fabiano sarà affidata per la nuova stagione alla 40enne conduttrice di Padova. Spetterà a lei il difficile compito di rialzare gli ascolti di Rai 1, stretta nella morta del tris d’assi di sabato calato da Canale 5.

Storie vere pomeridiano dovrà infatti vedersela con Amici di Maria De Filippi, la soap Il segreto e il magazine Verissimo. Quando ci ha provato Paolo Perego con Parliamone sabato, la sfida si è conclusa nel peggiore dei modi. Anche se dall’autunno Perego torna su Rai1, ma senza donne dell’est e strane classifiche.

Resta confermata l’edizione mattutina del programma, che Daniele condurrà per il quinto anno consecutivo dal lunedì al venerdì. Al sabato il suo nuovo show farà da traino ad un’altra novità della stagione: La vita è una figata, condotto dalla 20enne schermitrice Bebe Vio, portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura a Rio 2016.