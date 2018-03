8 CONDIVISI Condividi Tweet

Aspettando di vederla a Ballando con le Stelle 2018 – ed in occasione dell’8 marzo – arriva una lunga dichiarazione che narra di Eleonora Giorgi molestata e vittima di oltraggi. A raccontarlo è proprio lei, l’attrice che ha fatto sognare gli italiani con la sua interpretazione di Borotalco:

Eleonora Giorgi molestata da politici, non da attori: “Alcuni erano anche molto potenti: ecco cosa ho fatto”

64 anni, fascino senza tempo e voglia di mettersi in gioco. L’attrice, intervistata sul web, ha deciso di aprirsi a confessioni molto risoluti in onore della giornata a favore dei diritti delle donne. In coda alla lunga serie di accuse e denunce (sulla scia del caso Weinstein) ha infatti dichiarato: “Sono contro la violenza sulle donne senza nessun distinguo. So che noi donne siamo piagate da millenni di subordinazione; lo siamo se*sualmente, lo siamo state socialmente. E non per cattiveria degli uomini perché la loro indole è quella di comandare. Ma mi fa sgomento che oggi in Italia non si riesca a trovare una solidarietà al femminile senza crepe. Non è possibile che una ragazza si esponga e denunci delle molestie e che siano proprio le donne a darle contro e a sospettare.”

Ed ecco che vengono fuori casi di Eleonora Giorgi molestata da personalità del jetset italiano: “Io per esempio non ho provato sulla mia pelle le molestie nel mondo dello spettacolo ma sono stata oltraggiosamente molestata dai politici, alcuni anche molto potenti. E non ho esitato a dire di no perché sono molto fiera. Lo trovavo umiliante. Adoro gli uomini, ma quando adoperano degli strumenti per dominare gli altri lo trovo proprio umiliante. Credo che in Italia noi donne dobbiamo fare ancora un enorme cammino perché c’è una cultura del sospetto nei confronti delle donne. Sai, è un po’ come nei paesi musulmani, dove fanno indossare il chador alle donne perché sennò gli uomini ci provano. Ma mettetevelo voi quel coso in testa”.

La Giorgi a Ballando con le Stelle tra grinta e remore

Con uno sguardo rivolto al futuro, in particolare alla sua prossima sfida al fianco dei 13 ballerini di Ballando con Le Stelle, la celebre attrice ha commentato: “Come mi trovo a fare la ballerina? Beh, da attrice, sono abituata a essere nei panni di un’altra. Questo programma è una macchina da guerra: Milly Carlucci è una straordinaria direttrice artistica. Sono ammirata per una donna che riesce a dirigere un bastimento di questa complessità con il garbo femminile. Sa coniugare una grande fermezza e la capacità organizzativa con la gentilezza. Quindi ci si trova bene perché, come sai, tutto parte dal capo. Per quanto mi riguarda non ho paura di faticare: l’unica cosa è che mi stanco molto perché ho un’età”.

Unico tentativo di ‘mettere le mani avanti’ quando si parla di giuria e gara: “Mi dispiacerebbe se non tenessero conto anche della mia età e delle enormi difficoltà che devo superare. Fossi quella che ero vent’anni fa, me li mangiavo tutti.” E noi ci possiamo scommettere!