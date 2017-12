35 CONDIVISI Condividi Tweet

Elettra Lamborghini minaccia L’Isola dei Famosi 2018 con un vero e proprio veto. L’ereditiera, nipote di Tonino Lamborghini, sarà tra i naufraghi della prossima edizione del reality di Canale 5. Eppure, ancor prima di sbarcare in Honduras, avrebbe già fatto qualche capriccio.

Come reso noto da Albero Dandolo su Dagospia, la giunonica Paris Hilton italiana fa leva su una posizione di forza. Lei è una specialista del genere. Ha all’attivo tre edizioni di Mtv Super Shore, l’ultima registrata quest’estate a Rimini, una del Gran Hermano Vip in Spagna, una di Riccanza e un’ospitata a Geordie Shore nel Regno Unito. Ha persino rifiutato il Grande Fratello Vip perché “stanca”.

Per questo motivo, “si sussurra che la lesbo-cheap ereditiera Elettra Lamborghini già stia frignando prima ancora di partire per l’Isola dei morti di fama”, scrive Dandolo. La ragione? “Si dice che abbia imposto un veto su un nome di una sua competitor. Di chi si tratta? Ah, meglio non saperlo…”. L’allusione di Dagospia fa riferimento ai nomi che sono circolati sui concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018.

Scorgendo la lista dei papabili partecipanti, facile immaginare che l’odiata competitor possa essere una tra la superdotata Francesca Cipriani e l’iconica maggiorata Brigitte Nielsen, che si sta facendo notare proprio per la partecipazione a reality di tutto il mondo. Oppure una delle due troniste, Sabrina Ghio e Rosa Perrotta.

Intanto, Alessia Marcuzzi non pare curarsi molto di questi capricci. L’unica per cui starebbe facendo carte false per averla nel cast è Rita Rusic, produttrice cinematografica ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Per il resto, la conduttrice si prepara al ritorno in tv, dall’8 gennaio con Saranno isolani e dal 22 con l’Isola vera e propria. Per capire le prossime mosse di Elettra, invece, basta restare sintonizzati sul suo seguitissimo (due milioni di followers) profilo Instagram.

