Terminata ufficialmente la sua carriera da cantante con le mitiche ‘Storie tese’, ritorna la versione ‘seria’ di Elio sul figlio autistico e sull’esigenza di parlarne a voce alta. Dopo averlo definito in passato ““Un calvario per molte famiglie”, pare che l’ex giudice di X Factor abbia contattato Michele Serra de La Repubblica e gli abbia detto: “Ho bisogno di te, dobbiamo far sapere un po’ di cose sull’autismo”.

Elio sul figlio autistico: “Ho bisogno di te, dobbiamo parlarne a tutti”

Insieme allo psicologo Lucio Moderato (direttore dei Servizi per l’autismo alla fondazione Sacra Famiglia) i due hanno voluto raccontare per filo e per segno la storia di Dante. Ecco cosa ha raccontato Elio sul figlio autistico – un gemello eterozigote che, avendo la possibilità di rapportare (da un punto di vista cognitivo e comportamentale) con suo fratello, è stato presto diagnosticato con questo tipo di condizione:

“Se hai un tumore vai all’oncologico, se ti rompi una gamba vai in ortopedia, ma se tuo figlio è strano, scende dal passeggino e comincia a correre come un pazzo, e tu passi le giornate a inseguirlo col terrore che finisca sotto una macchina, o che ai giardinetti salti addosso a un pitbull che lo sbrana, e il pediatra ti dice che probabilmente è autistico, non sai dove sbattere la testa”, inizia a raccontare il cantante.

“Il bambino urla nei negozi, la gente guarda male i genitori perché pensa che è maleducato. Non si volta quando gli parli, e l’esame audiometrico non serve a niente. Conosco persone che sono finite ovunque, cadute nelle mani di chiunque”, segnala Stefano Belisari (in arte Elio) “Ci sono i teorici della chelazione, che attribuiscono l’autismo ai metalli pesanti nell’organismo e lo curano con altri metalli pesanti, facendo gravi danni. Quelli che dicono che tutto dipende dalla dieta, e propinano beveroni da ottocento euro a botta. Quelli che colpevolizzano i genitori dicendo che l’autismo è frutto del disamore”.

Insomma, una vera e propria pioggia di disinformazione. Ecco il perché di questo discorso di Elio sul figlio autistico, a cui si aggiunge anche il parere dell’esperto, lo psicologo Moderato: “Per anni ha imperversato la teoria nefasta delle madri frigorifero, anaffettive. Nel 1950 i medici dicevano qualcosa tipo ‘si isola perché non è abbastanza amato’. Fake news novecentesche, quando non si chiamavano ancora fake news”.

Ma perché il cantante di Elio e Le Storie tese ci ha tenuto così tanto ad esporsi in prima persona? “Quando ho deciso di metterci la faccia, mi sono reso conto che le associazioni di genitori sono un grande casino, circoli sparsi, niente di strutturato a livello nazionale, e invece sarebbe decisivo arrivare finalmente a un’uniformità, a una coerenza di azione”.

L’intervista al cantante di Elio e Le Storie Tese sull’autismo: c’entrano davvero i vaccini?

Una breve incursione su uno degli argomenti scottanti del presente italiano: i vaccini e il presunto collegamento con l’autismo. Ecco cos’ha detto il cantante: “Niente è a rischio zero. Esiste una bassissima incidenza di rischio anche per i vaccini. Ma la sola cosa che possiamo dire con certezza è che se si sospendono le vaccinazioni i casi di autismo rimangono gli stessi, i casi di poliomielite aumentano a dismisura”.

Qual è la soluzione che propone il dottor Lucio Moderato? “È insensato dire: ti guarisco. È giusto dire: faccio di tutto perché tu possa vivere ugualmente, migliorare anche di molto non solo la tua qualità della vita, anche quella della tua famiglia. È un processo abilitativo-esistenziale. Delle terapie cognitivo-comportamentali io sono al tempo stesso professionista e utente” ha dichiarato, in quanto affetto dalla nascita da tetraparesi spastica.