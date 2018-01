535 CONDIVISI Condividi Tweet

Elisa Isoardi sostituisce Antonella Clerici quando la conduttrice di La prova del cuoco staccherà dalla tv per dedicarsi alla famiglia? L’ipotesi circola con insistenza nei corridoi di Viale Mazzini. Se nei mesi scorsi si era fatto il nome di Benedetta Parodi, ora quello della presentatrice di Buono a sapersi appare in pole position.

D’altronde Isoardi non sarebbe una novità al cooking show di Rai 1. Elisa ha già condotto la trasmissione qualche anno fa, quando la sua amica e collega Antonella era in dolce attesa. Sentita in merito, ha ammesso questi rumors senza smentirli del tutto.

“Non voglio essere l’incubo di Antonella Clerici, anche perché lei e io siamo pure amiche”, ha raccontato Isoardi al settimanale Nuovo. “E di certo non mi riconosco proprio nel ruolo dell’avvoltoio che aspetta la preda, tutt’altro”. Buono a sapersi, in onda ogni mattina dalle 11 alle 11.50 proprio prima di La prova del cuoco, ha conquistato il pubblico.

Un quotidiano di alimentazione e salute, con particolare attenzione a tutto quanto fa spesa e a un prodotto scelto per la sua straordinaria capacità di potersi trasformare in un farmaco naturale. La conduttrice è brava e abile nel saper offrire spunti e curiosità per raccontare un frutto della terra o un lavorato industriale – di quelli che sono in tavola tutti i giorni – e coglierne ogni singolo aspetto e proprietà.

Elisa Isoardi sostituisce Antonella Clerici?

Isoardi sembra il profilo perfetto per la successione. Antonella Clerici cambia vita a breve – “Non significa che voglio smettere di lavorare, solo rallentare”, aveva detto – ed Elisa potrebbe raccoglierne il testimone. “Io e la Clerici ci sentiamo spesso e siamo molto serene: non ci sono altre cose da dire”, ha spiegato. “Le voci ci sono e le sentiamo, però alla fine è sempre il direttore che sceglie cosa fare e i tempi e i modi in cui farlo. Adesso non siamo ancora nei tempi giusti per poter anticipare nulla”.