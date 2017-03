0 CONDIVISI Condividi Tweet

Per la prima volta la bella showgirl e attrice (ve la ricordate al fianco dell’attore Fabio De Luigi nella divertente sit-com “Love Bugs”?) ha deciso di affrontare un discorso molto doloroso: durante un’intervista, infatti, Elisabetta Canalis ha ricordato il padre scomparso.

A tre mesi dal profondo lutto, la bella showgirl decide di parlare

È successo appena due mesi fa, a Los Angeles, dove la diva vive con suo marito e la piccola Skyler Eva. Di quel tremendo giorno di Gennaio, l’ex velina ricorda soprattutto gli ultimi momenti prima del passaggio a miglior vita, e il fatto che, almeno, suo padre si trovava lì con lei, permettendole di stargli accanto:

“Quando si è sentito male ero uscita da casa da 10 minuti – ha raccontato al settimanale Oggi – È arrivata una telefonata di mia madre, sono tornata indietro e ho chiamato l’ambulanza. Lo hanno ricoverato ed è rimasto un mese in rianimazione, dove andavo tutti i giorni“. Un mese difficilissimo, che l’ha messa duramente alla prova e che, alla fine, l’ha lasciata con un enorme vuoto dentro.

Elisabetta Canalis ha ricordato il padre scomparso

Tuttavia, quando Elisabetta Canalis ha ricordato il padre scomparso, durante l’intervista, si è voluta soffermare sull’importanza di quegli attimi in cui ha potuto vegliare su di lui, esserci fino alla fine: “Di fronte a fatti del genere pensi che le cose non succedano per caso: lui era venuto a trovarmi e mi ha dato la possibilità di stargli vicino fino all’ultimo.” E infine il particolare straziante: “Lo stesso ospedale che mi ha dato mia figlia, mi ha portato via mio padre“.