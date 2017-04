1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il cantante si è sentito male durante il volo di ritorno da Santiago del Cile: ecco le sue condizioni

Le sue canzoni fanno sognare intere generazioni, ci ha regalato l’indimenticabile colonna sonora de Il Re Leone, ma anche di Billy Elliot e molti altri film storici: impegnato nel suo ultimo tour, Elton John ha rischiato di morire e si è visto costretto ad annullare le date. Ma cos’è successo al celebre artista?

I fan, preoccupatissimi, hanno appreso che il loro beniamino è stato colpito da un’infezione rara, maligna e potenzialmente mortale contratta in Sudamerica:

Il comunicato ufficiale ha parato di un ricovero urgente del cantante non appena rientrato a Londra da Santiago del Cile: “Ci dispiace informarvi che, per ragioni mediche, Elton John è costretto a cancellare il suo intero programma di esibizioni previste per aprile-maggio”.

Il commento di Elton John che ha rischiato di morire, secondo l’agenzia Pa, sarebbe stato: “Sono tanto fortunato ad avere i più incredibili e leali dei fan e mi scuso se sono costretto a deluderli”, una dichiarazione che dimostra l’amore immutato dell’artista 70enne verso il suo pubblico dopo quasi 50anni di carriera.

Successivamente, arriva un’altra notizia a rassicurare i fan: “Elton è stato dimesso sabato 22 aprile e ora è tranquillamente a riposo a casa secondo il consiglio dei dottori. Infezioni di questa natura – ha precisato il suo entourage – sono rare e potenzialmente mortali. Per fortuna lo staff medico di Elton l’ha identificata rapidamente e trattata con successo. Si attende un suo pieno e totale recupero”.