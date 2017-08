545 CONDIVISI Condividi Tweet

Elvis Presley moriva 40 anni fa: era il 16 agosto 1977 quando il Re del Rock’n’Roll ci lasciava. Venne trovato a terra nel bagno di Graceland, la sua reggia di Memphis. Era caduto dal water e si era rannicchiato in posizione fetale. Aveva appena 42 anni.

In quel periodo, Elvis the Pelvis era vittima di una dipendenza devastante da ogni tipo di farmaco. Prendeva sedativi, codeina, anfetamine. L’artefice fu un medico compiacente, il dottor Nichopoulos, poi radiato dall’albo nel 1990 per abuso di prescrizioni.

È proprio questo periodo oscuro della sua vita ad alimentare la teoria per cui Elvis è ancora vivo e avrebbe 82 anni. Com’è possibile che l’icona del rock fosse diventato fan di Nixon, nemico degli hippy e persecutore della droga e dell’alcool? Uno dei primi sostenitori della “non morte” di Presley è Gail Brewer-Giorgio, che ha scritto un libro intitolato Is Elvis Alive? nel 1988.

Secondo Brewer-Giorgio, nella bara di Elvis era stata messa una statua di cera che aveva poi cominciato a fondersi a causa del caldo. Quando The King venne portato all’ospedale nel 1977, un’infermiera lo guardò e disse: “Non è Elvis Presley”. Da qui si alimentarono anche le sue apparizioni ovunque, dalle Hawaii ai fast food del Michigan.

Elvis Presley moriva 40 anni fa (non per tutti…)

Gloria Estefan ricevette una telefonata da lui mentre era in ospedale. Il numero della cantante cubana era privato, e solo il vero Elvis poteva telefonarle. Poi c’è la sua bara. Sulla lapide è inciso il nome “Aaron”, mentre il secondo nome di Elvis era “Aron” con una sola “a”. Questo è il segno, forse, che suo padre Vernon sapeva che in quella tomba non c’era suo figlio? Secondo un recente sondaggio, 7 americani su 10 pensano ancora oggi che Elvis sia vivo. 4 su 10 affermano di averlo visto in giro per l’America.

C’è anche un’altra teoria che circola da tempo: la teoria dei gemelli. Elvis era nato da un parto gemellare, ma lui era l’unico rimasto vivo. Il fratello morto sarebbe stato la parte oscura, quella che demonizzava i figli dei fiori, amava le armi e odiava i Beatles. L’altra, il vero Elvis, quella angelica, l’autore di hit epocali come Hound Dog e Blue Suede Shoes. Nonostante le parole di Linda Thompson e i bookmakers inglesi che accettano ancora la giocata sulla sua non-morte, resta un’icona potentissima che ha cambiato per sempre la cultura pop.