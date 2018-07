2 CONDIVISI Condividi Tweet

Soltanto poco tempo fa assistevamo al suo ultimo annuncio (dopo 28 anni di onorata carriera), e ora torna sulle cronache rosa per una confessione dal sapore materno: stando ad un suo racconto, infatti, Emanuela Folliero ha difeso suo figlio Andrea da bulli che volevano aggredirlo. Ecco cosa è successo:

Emanuela Folliero ha difeso suo figlio dai bulli: “Andrea era bianco come un lenzuolo”

Intervistata dal settimanale Oggi, la celebre icona TV ha voluto parlare del rapporto speciale e strettissimo che ha col suo piccolo Andrea, 10 anni. Un bambino che ha “una marcia in più – afferma, orgogliosamente – È molto sensibile. Non bisogna fare un complimento a un figlio solo se fa cose straordinarie. I bambini hanno bisogno di autostima… mi è toccato affrontare pure i bulli.”

Era d’estate, durante una vacanza di famiglia, quando Emanuela Folliero ha difeso suo figlio da un branco di bulletti:

“Eravamo in un villaggio in Sardegna, un giorno torno in camera e vedo mio figlio bianco come un cencio. Penso a una congestione e invece scopro che stava cercando, insieme ad un suo amico, una via di fuga. Alcuni bulli, ragazzotti di buona famiglia 30 cm più alti di me, gli avevano detto: o fai il dito medio a tua madre o ti meniamo. Sono diventata verde come Hulk e li ho travolti.”

L’importanza dei discorsi sul bullismo e sulla violenza sui più ‘deboli’: ecco altri esempi di sensibilizzazione in TV

Una tematica – quella del bullismo – sempre attuale e importante. Da ricordare, in questo senso, il bellissimo e commovente monologo di Paola Cortellesi, musicato e cantato da Marco Mengoni con il giovanissimo attore, protagonista del videoclip della canzone ‘Il Guerriero’. Raccontare episodi del genere è un dovere morale per ‘mamme’ famose e molto care al pubblico del piccolo schermo: è un modo per catturare l’attenzione e, soprattutto, sensibilizzare.