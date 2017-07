6 CONDIVISI Condividi Tweet

Emanuela Folliero hackerata su Facebook: è successo nelle scorse ore al profilo ufficiale dell’annunciatrice Mediaset. Una disavventura che si è poi rivelata una scherzo di cattivo gusto.

Il volto storico dei “Bellissimi” di Rete 4 aveva annunciato con un video in diretta la volontà di essere più presente e attiva sui social. Poco dopo, però, è arrivato l’assalto improvviso.

Sulla sua pagina Facebook, sono apparsi messaggi offensivi e un’immagine profilo raffigurante due zucchine. Alcuni pirati informatici si sono introdotti nel suo account e hanno scritto post di questo tipo: “Ciao, sono Emanuela: sono famosa e siccome ho due enormi tette mi permetto di rubare i mariti alle ragazzine per sparare le mie ultime cartucce. Se sei stufa di tuo marito lasciami il tuo numero che vengo io a fargli la festa. PATETICAAAAAAAAH”.

Nei messaggi successivi, si leggeva ancora: “Mi piacciono i ragazzi giovani” e “Presto foto di me nuda al mare con il fenicottero rosa”.

Emanuela Folliero hackerata su Facebook, ma…

Folliero, che vedremo ancora nei palinsesti Mediaset 2017-2018, ha poi svelato cos’è accaduto realmente. Contattata da Davide Maggio, l’annunciatrice ha spiegato che si è trattato di uno scherzo. Gli autori sono Le Iene di Italia 1. Presentati ad Emanuela come esperti di social in grado di aiutarla nella gestione della sua pagina, si sono avvalsi della collaborazione dell’ex Grande Fratello Biagio D’Anelli, che collabora con la conduttrice.

“Erano Le Iene”, ha raccontato Folliero. “Erano lì con me, loro facevano finta di essere quelli che dovevano occuparsi del mio sito. In realtà erano loro. […] Mi hanno detto che erano entrati degli hacker e facevano finta di non saper più cosa fare”. Poche ore dopo, oltre al danno è arrivata anche la beffa: le password di accesso al suo profilo pubblico erano state cambiate. Ecco i post incriminati e non ancora rimossi.