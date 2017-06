128 CONDIVISI Condividi Tweet

Nella stessa giornata in cui si apprende di Fabrizio Corona condannato ad un solo anno di carcere (contro pronostici molto peggiori), arriva anche la notizia che vede Emilio Fede condannato a ben tre anni e mezzo di detenzione.

Emilio Fede condannato a tre anni di carcere: l’accusa

Il celebre 85enne, ex direttore del TG1, Studio Aperto e TG4, era stato accusato di concorso in bancarotta in relazione al fallimento della società di Lele Mora, e di quel presunto 1.1 milioni di euro dirottato in suo favore dal finanziamento di 2 milioni e 750 mila euro versato nel 2010 da Silvio Berlusconi allo scopo di salvare la società.

Emilio Fede condannato a tre mesi e mezzo: pare che giudici del tribunale di Milano lo abbiano condannato ad una detenzione per un tempo più lungo di quanto ci si aspettasse – dato che il pm Eugenio Fusco aveva chiesto solo tre anni. Ad aggravare la situazione, probabilmente, il risultato di recenti indagini, che avrebbero scoperto che l’ex direttore avrebbe portato Mora ad Arcore allo scopo di chiedere un ricco prestito a Silvio Berlusconi – per poi chiedere il 40% per sè.

“Quel finanziamento – ha commentato il pm Fusco – sarebbe servito per sanare la disastrosa situazione in cui versava l’impresa di Mora. Quei denari non dovevano essere dirottati in parte a Fede per i suoi buoni uffici presso Berlusconi. Non ne aveva diritto“.

Le parole dell’avvocato di Emilio Fede

L’avvocato di Emilio Fede, condannato a tre anni e mezzo di carcere, invece, ha dichiarato: “È una condanna assolutamente ingiusta. Fede in questa vicenda è totalmente estraneo e lo dimostreremo in appello. Le testimonianze hanno provato la sua innocenza ed è quindi sorprendente questa condanna che arriva, ancora una volta, dal Tribunale di Milano”