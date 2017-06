6 CONDIVISI Condividi Tweet

Non abbiamo neanche fatto in tempo ad annunciare Emilio Fede condannato a tre anni e mezzo per concorso in bancarotta, che – come uno sfortunato sequel cinematografico – arriva una nuova notizia che vede Emilio Fede condnnato ancora una volta, ma per un’accusa totalmente diversa.

Emilio Fede condannato ancora: spunta una nuova accusa

È sempre il Tribunale di Milano, lo stesso che ha optato per il carcere a causa del suo coinvolgimento nell’affare Mora-Berlusconi, a decretare una nuova pena (stavolta di due anni e tre mesi) in base ad un altro reato commesso dall’ex direttore del TG 4: i foto ricatti hot ai vertici Mediaset.

Emilio Fede condannato ancora: l’accusa dice che l’imputato avrebbe dato l’incarico a Gaetano Ferri (ex personal trainer) e a due persone di creare fotomontaggi ad hoc che potessero compromettere e infangare la reputazione del direttore dell’informazione di Mediaset (Mauro Crippa) e il presidente Fedele Confalonieri.

Grazie a questo trucco, e insieme a “pressioni e minacce – come ha affermato il pm – l’ex direttore di Studio Aperto avrebbe spinto “Crippa, Confalonieri ma anche lo stesso Silvio Berlusconi” a procurargli “un accordo più vantaggioso con una buonuscita di 820mila euro e un contratto di collaborazione di 3 anni”.

La pena e il risarcimento alla parte civile che Fede dovrà pagare

La pena richiesta, stavolta, è inferiore a quanto richiesto dal pm (quattro anni e 9 mesi), e a questo si aggiunge la parte civile formata da Confalonieri e Ferri, alla quale è stato riconosciuto un risarcimento rispettivamente di 20mila e 2mila euro. Tempi duri per Fede!