Emma accusata di razzismo: la coach di Amici, autrice della colonna sonora de La Cena Di Natale, è stata di recente al centro di un’accesa polemica social in seguito all’annullamento di una delle sue date del tour, precisamente quella di Palermo.

Emma accusata di razzismo: “Mi vergogno a leggere certi commenti”

Il concerto (gratuito) era stato organizzato da Radio Italia (che aveva chiesto all’artista di scegliere se partecipare alla data di Palermo o quella di Milano) e doveva avere luogo il 30 giugno: purtroppo, però, la cantante salentina a metà maggio ha rilasciato un comunicato in cui avvertiva tutti i fan che non si sarebbe più potuta esibire nella capitale sicula, e che in seguito ad un cambio di programma, si sarebbe spostata sulla data lombarda.

Da quel momento – complice probabilmente qualche fomentatore del web – sono iniziati a piovere commenti al vetriolo che vedevano come filo conduttore Emma accusata di razzismo: i suoi fan, infatti, si sono lamentati che la loro beniamina avesse voluto saltare di proposito la data in Sud Italia per qualche ragione.

La risposta alle lamentele arriva chiara e tonda tramite il profilo ufficiale instagram della Marrone: “Lo spostamento della mia presenza da Palermo a Milano è dovuto a un mio impegno strettamente personale e non perché favorisco una città rispetto ad un’altra!! Mi scuso con @radioitalia per i messaggi sgradevoli che hanno ricevuto per questo motivo“.

Il motivo dietro la sua decisione, infatti, non è altro che un impegno familiare: il matrimonio di suo cugino! Le parole a commento della reazione del web sono state molto forti: “Nelle ultime 48 ore ho letto il mio nome associato ad una parola : RAZZISTA. Mi vergogno persino a leggerle certe cose e Trovo avvilente ed umiliante dover dare per l’ennesima volta delle giustificazioni per difendere la mia persona dal fango e dall’odio che è stato riversato in questi giorni sui social,sono stanca .. anzi voglio essere sincera fino in fondo come sempre, mi sono rotta le scatole!”.

Lo sfogo della cantante salentina su Instagram

Lo sfogo continua poi così, con la solita sincerità chiara e diretta a cui la cantante ci ha sempre abituati: “Radio Italia mi invita all’evento che si tiene ogni anno mettendomi al corrente che si può scegliere tra esibirsi a Milano o a Palermo. IO SCELGO DI ESIBIRMI A PALERMO !!! Succede che qualche giorno dopo mio cugino mi dice che il 30 giugno si sposa e chiedo gentilmente di essere spostata sulla data di Milano. Ho letto parole orribili .. “sei una razzista nei confronti del sud” “pensavamo tu fossi una persona umile” “ti sei montata la testa” .. e via dicendo .. alcune non si possono proprio riportare. Quindi ora mi chiedo : devo chiedere scusa se per una volta ho scelto la mia famiglia come priorità ? Devo chiedere scusa al sud ? Devo chiedere scusa per ogni mia azione non condivisa o non accettata dal pubblico ?No! Non chiedo scusa proprio a nessuno!“.

La conclusione di Emma è questa: “Mi dispiace se ho creato dei disguidi a chi si era organizzato per vedermi a Palermo (…) Ho la coscienza pulita, chi invece ha scritto queste cose tremende è l’esempio del degrado dell’umanità al quale stiamo andando incontro .. mettetevi una mano sulla coscienza, se ne avete una e rendetevi conto del male che generate con le vostre parole“.