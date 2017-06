298 CONDIVISI Condividi Tweet

Guardando il piccolo schermo in questi giorni sembra quasi sia tornato il Festivalbar, il mitico format che tra gli anni ’90 e 2000 ci ha tenuto compagnia insieme al Karaoke di Fiorello: in realtà, a giudicare dall’esibizione di Emma ai Wind Music Awards 2017, e dallo strano caso di Rovazzi e Morandi oscurati dalla Rai, non possiamo far altro che constatare che l’aria che tira sul piccolo schermo è davvero cambiata nello showbusiness.

Emma ai Wind Music Awards e la censura dell’esibizione di Rovazzi e Morandi: ecco cos’è successo in TV

Oltre alla serie di nuovi artisti che ai giorni d’oggi dominano le scene, e alle fantasiose scenografie e coreografie che accompagnano i cantanti sul palco, va notato una certa attenzione non solo al talento musicale dei partecipanti, ma anche al potere di ammaliare e stregare il pubblico, sia reale che virtuale. Per non parlare del potere dei singoli spettatori, che di recente hanno creato il caso mediatico della conduttrice Vanessa Incontrada, criticata velenosamente per le sue morbidità (!).

Complici anche i social network, infatti, quest’anno le persone sembrano più attente che mai a godersi lo spettacolo, ma anche a decidere cos’è top e cos’è flop. A giudicare dai commenti e dai tweet entusiasti, la performance di Emma ai Wind Music Awards è stato decisamente apprezzato come uno dei momenti migliori dello show. Il motivo? La cantante salentina si è mostrata in una versione molto ‘Britney Spears’, ha cantanto una bella versione di ‘You don’t know me’ di Dawn Penn e ha sfoggiato tutto il suo fascino, tra ballerini suadenti e acuti graffianti. Molti l’hanno definito un momento ‘poco italiano e molto internazionale’.

Chi invece è stato massacrato completamente dal web è stato, paradossamente, la web-star Rovazzi, che sul palco dell’Arena di Verona ha duettato con Gianni Morandi nel loro nuovo singolo ‘Volare’.

La Rai oscura la performance ‘Volare’ temendo la reazione del pubblico?

Forti dell’enorme successo che il video di Gianni Morandi e Rovazzi sta riscuotendo in tutte le classifiche, i due cantanti hanno fatto il loro ingresso trionfale davanti alla platea, che è esplosa in un boato. La Rai, però, ha misteriosamente deciso di non mandare in onda la loro esibizione… Il motivo è presto detto, e lo spiega il giovanissimo autore del video e delle tre hit da disco di platino (Andiamo a Comandare, Tutto Molto Interessante e Volare): “Già quando ho provato a salutare al pubblico mi sono accorto che la mia voce non si sentiva. Il microfono era spento!” Un incidente tecnico presto risolto con il playback. Purtroppo, però, secondo la ricostruzione di Rovazzi, ad un certo punto il suono è tornato all’improvviso, mentre lui stava canticchiando normalmente sotto la sua voce pre-registrata. Risultato? Ha steccato qualche ritornello e la Rai li ha censurati. “Ragazzi, capita, non sono un cantante!“, ci scherza su nelle sue Instagram stories.

Ecco una video della performance che l’emittente non ha voluto mandare in onda: