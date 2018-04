1 CONDIVISI Condividi Tweet

Emma D’Aquino è la donna dei record del Tg1. Quando c’è lei al timone del tiggì e delle sue edizioni straordinarie, gli ascolti volano. L’ennesima dimostrazione è arrivata il 7 aprile. Il Tg1 è stato il primo telegiornale tra le reti generaliste a dare notizie sull’attentato in Germania, con un camion che si è piombato sulla folla a Münster provocando due morti e venti feriti. In collegamento telefonico con il corrispondente Rino Pellino, la giornalista ha interrotto Sabato Italiano di Eleonora Daniele con un’edizione speciale che per mezz’ora ha incollato allo schermo un milione e mezzo di spettatori, con share superiore al 13%.

Emma D’Aquino, fuoriclasse del Tg1

Non è la prima volta che Emma D’Aquino si fionda in diretta e conquista il pubblico televisivo. Il suo spazio sull’attentato terroristico di Barcellona del 17 agosto 2017 portò lo share dell’ammiraglia Rai al 17,32%. Da conduttrice del Tg1 delle 20, la giornalista vanta anche i picchi di ascolti più alti dell’edizione della sera. Il record assoluto l’ha stabilito domenica 4 marzo 2018 con il 26,64%.

Nata a Catania nel 1966 e laureata in Scienze Politiche, D’Aquino è entrata in Rai nel 1996 dopo aver lavorato in tv e radio locali. Lanciata da Bruno Vespa a Porta a Porta e da David Sassoli a Cronaca in diretta, si è occupata di eventi che hanno scosso l’opinione pubblica come il terremoto dell’Aquila e il delitto di Avetrana. Ma non solo.

Emma D’Aquino a Sanremo: dal Tg1 al festival

Nel 2016 è stata opinionista dello show Ballando con le Stelle insieme al collega Alberto Matano. Ha poi partecipato al quiz Gli italiani hanno sempre ragione, condotto da Fabrizio Frizzi, ed è stata la voce narrante in una puntata di Techetechetè. Il pubblico l’ha persino ammirata ad Affari tuoi e I soliti ignoti prima del duetto con il direttore artistico Claudio Baglioni, prima su Sabato pomeriggio e poi su Gianna di Rino Gaetano, al Festival di Sanremo 2018. Come testimonia sul suo profilo Instagram, Emma D’Aquino è davvero un talento multiforme.