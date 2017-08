96 CONDIVISI Condividi Tweet

Emma Marrone piange Stefania Fiorentino, la mamma della piccola Bea, la bambina affetta da una rara malattia allo scheletro. La cantante ha voluto ricordare con un commosso post la sua amica, appena scomparsa a soli 35 anni dopo aver perso la sua battaglia contro un cancro al seno.

Fiorentino era la fondatrice di Il Mondo di Bea, prima spazio web e poi onlus nata per favorire la ricerca e la sensibilizzazione sulla malattia della figlia, di cui non si conosce il nome e nemmeno la cura.

Insieme a suo marito Alessandro, Stefania combatteva per far conoscere al mondo la condizione della sua bambina. Dall’età di due mesi, tutte le articolazioni di Bea hanno cominciato inspiegabilmente a calcificarsi portando così il suo corpo ad irrigidirsi velocemente. Senza potersi muovere, la bimba è come imprigionata nelle sue articolazioni, diventate una sorta di “armatura”.

“Vive come una piccola statua di marmo, ma come ogni bimba vive di pensieri, emozioni e desideri, nonostante sia costretta a crescere in questa prigione che è la sua malattia”, aveva scritto Stefania. Nel 2013 aveva portato la piccola a conoscere Emma, la sua cantante preferita. Questo incontro aveva lasciato il segno nella pop star, diventata subito amica della famiglia.

Emma Marrone piange Stefania Fiorentino: il suo post

“Vorremmo trovare le parole giuste, ma purtroppo non ci sono. Stefania, la mamma di Bea, ci ha lasciato questa sera. Di fronte a un momento così difficile, sono certa che rispetterete il nostro silenzio”, è il messaggio arrivato dalla famiglia sulla pagina Facebook del Mondo di Bea. Emma, reduce da una disavventura estiva – è stata derubata e narcotizzata a Ibiza – ha scritto un post toccante sul suo profilo Instagram. “Mia cara Stefy… Questa notizia mi ha spezzato il cuore. Non ho parole… ho solo un grande senso di vuoto, grazie per tutto ciò che mi hai sempre trasmesso, il tuo affetto sincero, la tua forza, il tuo infinito coraggio e la voglia di vivere! Mi mancherai da morire amica mia… un grande abbraccio ad Ale e alla mia piccola Bea”.

