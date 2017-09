587 CONDIVISI Condividi Tweet

Enrico Montesano e il sabato sera di Rai1 è un matrimonio possibile. Secondo l’indiscrezione riportata da TvBlog, il comico romano è sempre più ambito dall’ammiraglia Rai per riempire il piatto forte dell’offerta invernale.

I palinsesti Rai 2017-2018 hanno un grosso buco proprio nel sabato sera, tradizionalmente riservato al varietà. La nuova stagione è cominciata con il programma di Fiorella Mannoia, Un, due, tre… Fiorella!. Ma le puntate sono soltanto due e la seconda arriverà il 23 settembre.

A partire dal 30 settembre toccherà a Celebration, programma scritto dai giornalisti Ernesto Assante e Gino Castaldo che celebrerà i grandi del passato. Neri Marcorè sarà al timone di questa operazione nostalgia che sfrutterà al massimo le preziose teche Rai. Conclusa quest’esperienza, sarà la volta di Prodigi – La musica è vita, condotto da Vanessa Incontrada. La serata UNICEF vedrà altri 12 giovanissimi talenti, ballerini, strumentisti e cantanti lirici, che si sfidano esibendosi nella loro specialità artistica sulle note di brani della musica classica internazionale.

L’autunno sarà chiuso probabilmente dallo show di Paola Perego, nonostante la conduttrice abbia deciso di portare in tribunale Rai1 per il mancato accordo economico sul nuovo contratto. Da gennaio le cose si complicano e i vertici di Viale Mazzini hanno pensato di bissare lo straordinario successo di Cavalli di battaglia, one man show di Gigi Proietti.

L’ipotesi di Enrico Montesano e il sabato sera di Rai1

Giurato di Tale e Quale Show (proprio come Proietti), Montesano potrebbe essere il protagonista di uno spettacolo di comicità, musica, teatro e canzone. D’altronde l’attore è un esperto del genere: da Senza rete agli sketch con Mina e Corrado a Teatro 10 e Canzonissima, fino al cult Quantunque io e al Fantastico 1988-1989 con Anna Oxa. L’obiettivo è chiaro: restituire al pubblico il varietà come nei bei tempi della Rai che fu.