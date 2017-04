0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dalla tv alla musica, il passo è breve: esce il 27 aprile, in versione digitale, “Mooseca”, il primo singolo di Enrico Papi. Il celebre conduttore di “Sarabanda”, assente da anni dal piccolo schermo (il suo ultimo programma era stata il flop “Top One”), debutta con questa canzone in stile Rovazzi scritta insieme a Danti, rapper e cantautore, frontman dei Two Fingerz, nonché autore proprio degli ultimi due successi di Fabio Rovazzi.

Il testo del brano, un autentico gioiello trash prodotto dal duo di DJ Marnik con gli emergenti Widemode, ironizza sugli anni Novanta, sulla carriera e sullo show televisivo andato in onda su Italia 1 dal 1997 al 2004, che diede la fama al conduttore romano. Qualche frecciatina arriva anche sui “segreti” che Papi custodisce gelosamente, ma che non gli hanno impedito di risolvere i suoi guai con la giustizia (una traumatica evasione fiscale finita a processo) e di difendersi dalle accuse dalle Iene per non avere retribuito i tecnici che avevano lavorato alla trasmissione “Top One”.

Enrico Papi, arriva il singolo “Mooseca”

Diretto da Mauro Russo (regista di videoclip per cantanti come Max Pezzali, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, J-Ax e Fedez) su coreografie di Simone Baroni, il video vede come protagonisti, oltre allo stesso Papi in versione multi-ruolo, anche alcuni celebri personaggi del mondo della tv, dall’uomo gatto al Pancio, da Laura Cremaschi (la Bonas di “Avanti un altro”) a Vittorio Sgarbi. Se negli anni Novanta centinaia di concorrenti si sfidavano alla ricerca del titolo della canzone giusto, ora Enrico usa soprattutto il suo “Mooseca” come fenomeno virale sul web. Ecco il videoclip, che ad un solo giorno dal lancio su YouTube ha già totalizzato oltre 300mila visualizzazioni.