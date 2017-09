351 CONDIVISI Condividi Tweet

Nei tragici giorni che l’America sta vivendo, non molti sanno che Enrico Papi ha salvato la famiglia dal tremendo uragano Irma. Come molti divi di Hollywood residenti a Miami, il presentatore italiano – che vive lì dal 2008 con moglie e figli – ha dovuto pensare in fretta e agire con tempestività per mettere i suoi cari al sicuro.

Enrico Papi ha salvato la famiglia dall’urgano Irma: ecco come sono andate le cose

Intervistato dal settimanale Gente, il presentatore di ‘Guess My Age’ e Sarabanda ha spiegato che, mentre registrava in Italia le puntate del suo programma, è arrivata la notizia che le condizioni si stavano mettendo davvero male a Miami. Immediatamente è scattta la ‘procedura d’emergenza’: “Loro inizialmente non avrebbero dovuto seguirmi, ma nelle ultime ore l’allerta stava crescendo. Il giorno in cui sono partito, per esempio, io e Raffaella siamo andati al supermercato per fare scorta d’acqua: alle 8.30 del mattino gli scaffali erano già vuoti. Ma niente da fare: tra aerei cancellati e overbooking non ho trovato nulla“.

Una situazione molto preoccupante, ma solo con una buona dose di lucidità e calma Enrico Papi ha salvato la famiglia, forse perché psicologicamente era già pronto ad affrontare, almeno una volta nella vita, un rischio del genere: “Quando ci siamo trasferiti nel 2008, con Iacopo appena nato, eravamo consapevoli dell’incognita climatica che tra settembre e ottobre rende rischiosa la Florida. Tuttavia non abbiamo mai avuto dubbi che quella fosse la nostra città: con il mare e lo skyline dei grattacieli, la modernità della vita americana“.

Attimi di panico e prontezza d’animo: l’intervento di Papi durante l’uragano

Il modo in cui è riuscito a mettere tutti in salvo ha una piccola premessa: “In quell’inferno la tensione era tanta, è stato massacrante, ma – precisa – anche dall’altra parte del globo sono riuscito a coordinare la loro evacuazione. Fortuna che, prima che io partissi, con Raffaella avevamo fatto il pieno di carburante all’auto. Sembra un’accortezza banale, ma in quelle situazioni bisogna assicurarsi che le vie di fuga siano praticabili. Quando siamo andati al distributore avevamo davanti a noi tre ore di coda. Ce l’abbiamo fatta per un soffio. Poi mia moglie e i miei figli hanno fatto le valigie di corsa. Giusto il tempo di chiudere le serrante antiuragano, sono saliti in auto e fuggiti“.

Da quel momento, la famiglia Papi ha iniziato un lungo viaggio di quasi 50 ore che, tra voli cancellati e scali multipli, li è riusciti a portare a Roma, sempre sotto l’attenta coordinazione del presentatore, che è stato al telefono a contattare strutture, aereoporti e noleggi auto. Ma la disavventura non è finita qui: “L’altro grosso problema è l’allagamento. Temo che casa nostra sia in condizioni critiche“.