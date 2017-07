25 CONDIVISI Condividi Tweet

Enrico Ruggeri bacchetta il Wind Summer Festival, l’evento musicale estivo di Canale 5. Giunta martedì 11 luglio alla seconda puntata, la kermesse ha visto alternarsi sul palco i più grandi nomi della musica italiana. Ad introdurli, i conduttori Alessia Marcuzzi, Daniele Battaglia e Nicolò De Divitiis.

Un successo anche sul fronte ascolti. La serata ha convinto il pubblico a casa conquistando 2.758.000 spettatori e realizzando il 16.7% di share. Tutti contenti, tranne il Rouge, come lo chiamano i suoi fan.

Nel corso del Wind Summer Festival, infatti, Fiorella Mannoia – reduce dalla disavventura con il suo conto svuotato – si è esibita in uno dei suoi cavalli di battaglia. Quello che le donne non dicono, una delle sue canzoni più celebri. Un brano che ha vinto il Premio della Critica al Festival di Sanremo 1987 ed è rimasto per settimane in testa alla hit parade.

A scatenare la polemica sui social, è stato un tweet postato sul profilo ufficiale della compagnia Wind. In occasione della serata, la società ha pubblicato una foto di Mannoia e il caption: “Lo sapevate che ‘Quello che le donne non dicono’ è stata scritta da Pino Daniele insieme a Fiorella Mannoia?”.

Enrico Ruggeri bacchetta il Wind Summer Festival

Una gaffe clamorosa: la canzone è stata scritta da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone. Fu proprio Ruggeri a comporre il brano al femminile e ad affidarlo ad una interprete vocalmente consona come l’amica Fiorella. Un errore fragoroso quello della compagnia, anche perché nel 2011, ben 24 anni dopo la sua pubblicazione, il pezzo ha vinto il disco d’oro per le vendite online.

Ruggeri, dal canto suo, l’ha presa con la consueta ironia. Il cantautore ha pubblicato lo screenshot del post (cancellato qualche ora dopo la pubblicazione, sull’onda di una miriade di commenti non proprio concilianti) scrivendo semplicemente: “E Wind prende benissimo”.

… e Wind prende benissimo… pic.twitter.com/9n2RFY2TOn — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) 12 luglio 2017