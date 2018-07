128 CONDIVISI Condividi Tweet

Ha sollevato un polverone Enrico Ruggeri e il tweet sul venditore di rose affidato ai social. Il cantante ha raccontato ai suoi follower un episodio che gli è capitato mentre era a cena al ristorante con sua figlia. “Arriva il tipo delle rose, Adidas in tinta con la camicia”, scrive la voce dei Decibel. “Insiste 3/4 minuti e dice che ha fame. Cedo. Pago con 50+20+20+10 centesimi. ‘Non voglio spiccioli’ e se ne va. Gli chiedo scusa, non volevo che qualcuno mi desse del razzista”.

Enrico Ruggeri e il tweet sul venditore di rose

Questo racconto, con ironia evidentemente non colta, ha scatenato un autentico putiferio su Twitter. C’è chi gli dà del razzista, chi gli consiglia di non indispettirsi, chi invece lo sostiene e inneggia al fascismo, mostrando bottiglie di “Sangiovese di Predappio” con etichette che ricordano con nostalgia il Ventennio. “Io mi son preso un vaffa per aver offerto un panino ad uno che chiedeva soldi per mangiare”, spiega un utente. “Vedi Enrico, non ti è consentito neppure scrivere un tweet che non sia allineato al pensiero unico”, dà man forte un altro.

Enrico Ruggeri, Twitter campo di battaglia

Ruggeri, già protagonista dei social quando (sempre con il sorriso) ha bacchettato il Wind Summer Festival, ha trovato molti fan pronti a criticarlo o difenderlo. “Le Adidas esistono anche tarocche o usate sulla bancarella”, si legge in un commento. “Se dovevi farlo pesare a tutta Twitter potevi lasciar stare. Se vuoi facciamo una colletta e te li ridiamo”, recita un altro. “Davvero si sta lamentando perché ha osato rifiutare un suo euro, che voleva dargli dopo minuti per non sembrare razzista (!), e perché l’abbigliamento non corrispondeva alla sua idea di povertà?”, chiosa un’altra persona. In tempi in cui i migranti sono tema di scontro politico, anche l’autore di Contessa incappa nella polarizzazione accoglienza sì accoglienza no.

