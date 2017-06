1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ospite a Carta Bianca per la seconda volta, il presentatore protagonista di una delle più accese polemiche del piccolo schermo, ha fatto un’ennesima pubblica ammenda per il fuori onda e le parolacce rivolte alla concorrente ‘nana’ della Val d’Aosta: dopo la messa in onda del suo intervento spunta un’altra frecciatina, quella di Enzo Iacchetti contro Flavio Insinna.

Enzo Iacchetti contro Flavio Insinna: “Fa di tutto per dimostrare che è una brava persona”

Intervistato dal programma di Rai Radio1 “Un giorno da pecora”, l’ex conduttore di Striscia La Notizia – collega storico di Ezio Greggio, tirato in ballo dal presentatore di Affari Tuoi quando Valerio Staffelli ha provato a consegnargli il Tapiro d’Oro (guarda il video di Insinna)- ha confessato di aver appena appreso le ultime notizie solo dopo avere guardato la trasmissione Rai.

“Ero in Africa fino a ieri, non so cosa sia successo, ho saputo solo di una diatriba e ieri sera ho seguito Insinna dalla Berlinguer“. Durante il suo intervento, l’ex testimonial della Brio Blu ha detto più volte che si vergogna di quei toni usati durante il fuori onda, e al tempo stesso ha spostato il suo discorso su aspetti della sua vita di cui va decisamente più fiero.

La frecciatina del conduttore di Striscia La Notizia sulla beneficenza

È stato proprio questo a provocare questa ‘velata’ critica di Enzo Iacchetti contro Flavio Insinna: “Insinna si occupa della beneficenza di tutto il mondo, e io non userei questo modo di fare per difendermi da altre accuse. Per far capire che sono una brava persona, non c’è bisogno di dire che fai duemila cose di beneficenza, perché la beneficenza si fa per se stessi“.

Insomma, al momento qualunque passo faccia l’ex conduttore di Affari Tuoi – che dalla Berlinguer è apparso con una barba lunga e decisamente scavato in viso – risulta sempre sotto una lente di ingrandimento. Come andrà a finire per lui?