Enzo Salvi augura buon San Valentino con un video diventato immediatamente virale. No, niente spot zuccheroso dedicato a tutti gli innamorati. Men che meno alla sua compagna. Il comico romano ha utilizzato il suo profilo Facebook per lanciare un messaggio contro il maltrattamento degli animali e in difesa degli amici a quattro zampe. Il protagonista è infatti il suo pastore tedesco Zeus.

Dolce ed ironico come al solito, Salvi commenta: “Ecco amore questo è per te. Buon San Valentino”. E quindi offre un biscotto al suo cane, che prontamente lo mangia. Il commento finale del video è chiaro: “L’amore che non ti tradirà mai”. Un video dedicato al compianto Victor (papà di Zeus) che mette ancora una volta in mostra tutta la simpatia dell’attore.

Enzo Salvi augura buon San Valentino… peloso!

L’amore di Salvi per gli animali non è una novità. Orfano da poco di Victor, morto dopo 11 anni di convivenza, il comico – che prossimamente vedremo in un ruolo inedito nel film Il velo di Maya di Elisabetta Rocchetti – continua a battersi senza sosta sui social per aiutare i cani in difficoltà, abbandonati e non rispettati. Ecco il suo gesto d’amore per San Valentino.