0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un presentatore, sì, ma anche un grandissimo amante del cinema: la maestosa eredità di Paolo Limiti – del quale oggi si terranno i funerali a Milano – vanta del materiale prezioso, raro e introvabile. Nella sua generosità e bontà, l’ex marito di Justine Mattera aveva già dato disposizioni tempo fa riguardo i suoi averi, collezionati con tanto amore:

La generosa decisione in merito all’eredità di Paolo Limiti

“Non ho eredi, non voglio che finisca tutto buttato”, raccontava Paolo Limiti a Repubblica soltanto pochi mesi fa, parole confermate dall’assessore alla cultura del comune milanese, Filippo del Corno, che racconta di come ci fossero già accordi per donare l’enorme collezione alla Cineteca di Milano: «Erano in corso con la Cineteca accordi verbali per ampliare la donazione con altri suoi preziosi materiali. I tremila pezzi della sua donazione potranno essere consultati nei prossimi mesi presso la ‘Biblioteca di Morando’, in via Tofane 49, dove la Fondazione Cineteca sta catalogando la sua collezione».

Ma in cosa consiste esattamente l’eredità di Paolo Limiti? Lo raccontano i giornalisti di Repubblica che hanno visto la sua casa: «Una parete colma di modellini delle dive degli anni d’oro di Hollywood, riprodotte con minuzia da filologo negli abiti dei loro successi. Vivien Leigh nella crinolina di Rossella O’Hara e tutto il cast di Via col vento, “mami” inclusa, e poi Audrey Hepburn col tubino Givenchy di Colazione da Tiffany e Bette Davis in Eva contro Eva, e ancora Marlene Dietrich, Rita Hayworth con la chioma fiammante, Joan Crawford perfida in nero e la boccolosa Shirley Temple», insieme a quasi tremila monografie dedicate ai protagonisti del cinema, innumerevoli film e collezioni complete di riviste rare straniere.

La grande passione per il cinema del presentatore

Insomma, una miniera d’oro per la Cineteca di Milano, che non può far altro che ringraziare il compianto presentatore per il bellissimo gesto. La passione per il cinema di Paolo Limiti è venuta spesso fuori nelle interviste, amava moltissimo parlare di questo argomento: “Un film preferito non ce l’ho. Forse Via col vento, o Ladri di biciclette, o l’Orfeo di Cocteau, ma sono tantissimi, non so scegliere. Mi piace il grande cinema. Che non è quello colto, odio i critici che filtrano i film secondo la loro visione. Il grande cinema è quello che racchiude i sogni della gente.”