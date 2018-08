105 CONDIVISI Condividi Tweet

Sappiamo che il “co-vincitore” di Sanremo (insieme a Fabrizio Moro) non è sempre, come si suol dire, ‘dolce di sale’ quando deve fare una critica: non fa eccezione il post Ermal Meta contro i fan. I suoi stessi fan, accorsi al suo ultimo concerto, hanno avuto un comportamento che il cantante non ha particolarmente apprezzato.

Ecco cos’è successo:

Il messaggio di critica di Ermal Meta contro i fan che gli hanno chiesto di scattarsi una foto (e a cui ha detto NO)

Si sa, durante le performance live ormai lo smartphone è un must: migliaia di braccia che si alzano per filmare la propria canzone preferita, foto e flash che sostituiscono i vecchi accendini durante i pezzi più romantici. E dopo il concerto, spesso, scatta la caccia al selfie: di fronte al rifiuto dell’interprete di ‘Vietato morire’, durante la sua ultima tappa del tour, alcuni fan si sono lamentati. Alcuni sui social scrivono che è come ‘vivere un’esperienza a metà’.

Per spiegare il suo punto di vista, ancora una volta, il cantante ha scelto il suo profilo Instagram (da cui, spesso ha espresso le sue forti opinioni contro gli omofobi e contro il ministro Fontana, tra gli altri). Ecco il post di Ermal Meta contro i fan che si sono lamentati per lo scatto mancato:

“Basta foto, godetevi le esperienze”, scrive il cantante che ha duettato con Fabrizio Moro a Sanremo

“C’è gente che mi scrive di essere rimasta con l’amaro in bocca perché dopo il “bellissimo ed emozionante” concerto non mi sono fermato a fare le foto. Vorrei dire con grande serenità a tutti i delusi dell’ultima ora che non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico sul proprio social, ma per vivere un’esperienza. Mettete giù sti telefoni e godetevi le esperienze. Un abbraccio a tutti, con affetto. Ermal”.