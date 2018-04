982 CONDIVISI Condividi Tweet

A Sanremo ci ha conquistato insieme a Fabrizio Moro con ‘Non mi avete fatto niente’, e ora ritroviamo Ermal Meta contro il pubblico di Amici, senza peli sulla lingua in diretta televisiva. Il cantante si è fatto valere, spiazzando persino Simona Ventura, per un attimo. Prima di lui c’è stato Morgan contro il programma e i ragazzi in studio (che ha definito ‘bimbominkia’, prima di passare a definire ‘un lager’ l’intero sistea dei concorrenti) e Loredana Bertè.

Ma ecco cos’ha fatto indignare il vincitore di Sanremo durante questa edizione:

Ermal Meta contro il pubblico di Amici: il cantante non ce la fa e si sfoga in diretta

Protagonista e destinatario della ramanzina – ancora una volta – il ‘Biondo’, già nell’occhio del ciclone dopo le numerose riprese di Heather Parisi e la figlia, che lo hanno accusato di non saper cantare. Anche questa volta c’è lui sotto i riflettori, ed in particolare la sua esibizione al termine della quale gli spettatori e spettatrici (soprattutto) hanno fatto partire il coretto ‘Sei bellissimo’.

È stato proprio durante questo momento goliardico – apprezzato anche da SuperSimo, che dalla sedia della giuria ha guidato il coro al microfono – che è partito uno sfogo di Ermal Meta contro il pubblico di Amici:

“Ragazzi, ma non so se ho capito bene: non è una gara di bellezza – esordisce il cantante – Qua si tratta di gente che canta. ‘Sei bellissimo’ va bene, ho capito, siamo tutti belli, tutti ciccini, tutti allegri. Ma lui si presenta come un cantante, non come un modello!“.

La reazione del pubblico in studio e da casa

Immediata la reazione della restate parte della platea – quella che non si era unica alla dedica corale – che ha applaudito fortemente lo sfogo dell’artista di origini albanesi. Anche su Twitter sono in molti ad apprezzarlo: “Uno dei pochi giudici degno di essere definito tale. Non parla mai a sproposito. É competente. Io farei vincere lui!” scrive un’utente.

Siete d’accordo?