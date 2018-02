0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo aver vinto Sanremo, dopo aver superato le accuse di plagio per il loro pezzo vincitore ‘Non mi avete fatto niente’ e dopo aver perfino dovuto rispondere ad uno sgradevole video-oltraggio in cui urinano sul loro cartonato, arriva anche la fatidica domanda/indiscrezione: Ermal Meta e Fabrizio Moro stanno insieme?

Ermal Meta e Fabrizio Moro stanno insieme? I cantanti rispondono alla domanda

Contemporaneamente a tutte le vicende sopracitate, i due vincitori di Sanremo sono stati, infatti, accompagnati da una certa voce che – durante tutta la gara della 68esima edizione del Festival – ha sostenuto che tra i due ci fosse più di una semplice collaborazione artistica.

Non una semplice amicizia, bensì una vera e propria relazione: a sostenere questa ipotesi alcuni gruppi sui social, tra cui un account Instagram che – come per tutte le coppie di ‘vip’ – ha creato una fanpage congiunta. In particolare, su un account sono state ritrovate delle vignette in cui Ermal Meta e Fabrizio Moro stanno insieme.

A pubblicarle è lo stesso cantante di origini albanesi, scrivendo: “Ci vogliamo bene, ma non così tanto!“.

Nel frattempo, in una recente intervista a DiPiù, Fabrizio Moro ha confessato il suo drammatico percorso di vita, rivelando dettagli sulla sua vita privata: “Io sono un vigliacco, ho il terrore della morte. A un certo punto ho iniziato a stare male, mi sentivo debole. Sono andato a fare le analisi del sangue. E i risultati mi hanno spaventato. Quando ho capito che dovevo disintossicarmi, un altro disagio è arrivato: la paura di ammalarmi ha iniziato a condizionarmi. Ero ipocondriaco: non uscivo più di casa se non ero sicuro di andare in un luogo con vicino un ospedale. E pure con le donne avevo problemi. Per paura delle malattie, non volevo più fare l’amore. Ho rinunciato al sésso per un bel po’.”

Adesso, però, il cantante ha una bella famiglia e tantissima serenità d’animo.